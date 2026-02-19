IMA retomará atención en sus puntos de venta desde el 24 de febrero

El IMA también recordó que se mantiene el control en la frecuencia de compra por persona, con el fin de garantizar el abastecimiento y una distribución equitativa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que retomará la atención al público en todas sus distribuidoras, ferias y tiendas a nivel nacional a partir del martes 24 de febrero de 2026.

En un comunicado, la entidad indicó que “la atención al público en todas nuestras distribuidoras, ferias y tiendas a nivel nacional se reanudará en su horario habitual a partir del martes 24 de febrero de 2026”.

Compra regulada cada siete días

El IMA también recordó que se mantiene el control en la frecuencia de compra por persona, con el fin de garantizar el abastecimiento y una distribución equitativa.

En ese sentido, la institución precisó que “la adquisición tanto del arroz como de productos adicionales, como aceite, sal, azúcar, menestras y enlatados, podrá realizarse por persona cada siete días”.

Esta medida busca evitar compras masivas y asegurar que más ciudadanos puedan acceder a los productos disponibles en los distintos puntos del país.