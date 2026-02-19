Más de 35 escuelas en Panamá Centro reciben mantenimiento previo al inicio del año escolar 2026

Desde la escuela Sara Sotillo, ubicada en la región educativa de Panamá Centro, personal del Meduca detalló que las labores se han desarrollado de forma continua desde finales de 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocas semanas del inicio del año escolar 2026, más de 35 centros educativos de Panamá Centro han recibido trabajos de mantenimiento durante el periodo de verano, como parte de la preparación del Ministerio de Educación (Meduca) para recibir a cientos de estudiantes.

Desde la escuela Sara Sotillo, ubicada en la región educativa de Panamá Centro, personal del Meduca detalló que las labores se han desarrollado de forma continua desde finales de 2025.

Explicaron que el mantenimiento no es algo puntual, a su vez que viene realizando desde noviembre y diciembre, y se ha intensificado durante el verano. Entre las principales intervenciones ejecutadas se encuentran pintura general en fachadas, pasillos y salones, labores que deben realizarse en ausencia de estudiantes.

En el caso de la escuela Sara Sotillo, el plantel fue objeto de un cambio de imagen. El tradicional color azul fue reemplazado por nuevos tonos, como parte de un proceso de renovación estética, luego de varios años sin recibir pintura. Según las autoridades, algunos centros educativos han adoptado colores como el denominado “Tena”, mientras que otros presentan tonalidades grises o esquemas distintivos en escuelas emblemáticas.

Durante los trabajos de mantenimiento, la principal problemática detectada ha sido el deterioro en los sistemas de plomería, especialmente en los baños. Entre las fallas más frecuentes se encontraron:

Grifería dañada

Accesorios sanitarios en mal estado

Tuberías obstruidas

Baños inutilizables por daños estructurales

Las autoridades señalaron que, en varios casos, las tuberías estaban tapadas con objetos que no deberían desecharse en los servicios sanitarios. Ante esta situación, el Meduca hizo un llamado a la comunidad educativa a cuidar las instalaciones escolares, especialmente en áreas vulnerables como los baños.

Además, alertaron sobre el impacto de los hurtos que se registran en algunos planteles, principalmente durante las noches.

Con información de Luis de Jesús Mendoza