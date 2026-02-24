Petro denuncia un ‘posible fraude’ en las elecciones de Colombia

El actual mandatario, primer presidente de izquierda en la historia del país, está impedido por ley de postularse nuevamente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un "posible fraude" en las próximas elecciones, al cuestionar la fiabilidad del software usado para el conteo previo de los votos.

El país elegirá nuevos miembros del Congreso el 8 de marzo, y al sucesor de Petro, el 31 de mayo. El actual mandatario, primer presidente de izquierda en la historia del país, está impedido por ley de postularse nuevamente.

En un extenso mensaje en X hacia la medianoche del lunes, Petro expuso la supuesta "persistencia del fraude electoral en Colombia" que ha afectado a su fuerza política en las elecciones de 2014, 2022 y, según él, en las venideras de 2026.

"El software de preconteo ilegal que hoy existe es el mismo que existía en el fraude del 2014 (...) También en el 2022 tenemos pruebas de fraude", indicó.

"Dadas estás circunstancias (...) que debo denunciar, solo se enfrentará el posible fraude con 60.000 testigos electorales" de la izquierda en las mesas de votación, añadió.

La Procuraduría General, que vigila la integridad de los funcionarios públicos, rechazó los dichos de Petro. En un comunicado aseguró que la transparencia de las elecciones está garantizada y pidió respeto a las autoridades electorales.

El "preconteo" es un registro rápido de votos a partir de muestras estadísticas de las mesas electorales, que más tarde es avalado o no por un escrutinio oficial. El proceso se usa en varios países de la región y en Colombia es un instrumento sin valor jurídico, que tiene solo fines informativos y permite conocer los resultados con mayor rapidez.

Petro cuestiona a la empresa colombiana ASD que desarrolló el software usado para el conteo preliminar en las elecciones de 2014, 2022 y 2026.

Con la designación de esa compañía, "no hay seguridad de transparencia en la próximas elecciones", dijo.

El software de ASD ya fue objeto de críticas en las elecciones de diciembre en Honduras, en las que el escrutinio se detuvo en un 57% de avance en la lectura de actas por "problemas técnicos".

Petro sostiene que debería usarse un software desarrollado por el Estado colombiano.

El senador izquierdista Iván Cepeda, delfín de Petro, encabeza las encuestas de intención de voto junto con al abogado y empresario de derecha Abelardo de la Espriella.