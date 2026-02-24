Panamá enviará 54 mil libras de piña a Quebec tras programa de cooperación con Canadá

La meta es consolidar un embarque semanal y, posteriormente, duplicar el volumen, lo que implicaría ampliar la producción y generar encadenamientos con pequeños productores locales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un contenedor con 54 mil libras de piña fresca partirá esta semana desde Panamá con destino a Quebec, Canadá, como resultado directo del programa “Formación y acompañamiento exportador hacia Canadá”, desarrollado bajo el mecanismo de cooperación del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países.

Si bien Panamá ya mantiene relaciones comerciales con el mercado canadiense, esta operación representa el primer resultado inmediato surgido del programa, que concluyó este martes con la entrega de certificados a funcionarios y empresarias participantes.

El anuncio fue realizado por Kimberly Rudas, propietaria de Industria 4.0 Panamá, S.A., quien intervino en representación de las 11 empresarias beneficiadas. Su empresa fue seleccionada tras un proceso técnico de evaluación y recibió asesoría especializada para fortalecer su estrategia de inserción en el mercado canadiense.

De acuerdo con Rudas, la negociación con el comprador se concretó durante el desarrollo de la capacitación, gracias a las herramientas adquiridas en el proceso.

El envío corresponde a fruta verde sin corona, destinada a procesamiento industrial en Canadá.

El programa fue impulsado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y contó con respaldo técnico y financiero del Gobierno de Canadá.

Incluyó formación especializada para 15 funcionarios del MICI, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), además de asesoría personalizada a empresas lideradas por mujeres en sectores como agricultura, agroindustria y productos del mar.

Durante el acto de clausura, la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, destacó que la iniciativa fue diseñada como una intervención orientada a resultados concretos.

“Este no ha sido solo un programa de capacitación, sino una intervención estructurada para fortalecer capacidades y dotar a nuestras instituciones y empresas de herramientas concretas para competir en un mercado exigente y de alto valor agregado como el canadiense”, indicó.

Por su parte, la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, señaló que el proyecto se enmarca en la aplicación plena del Tratado de Libre Comercio, vigente desde 2013, y recordó que el intercambio bilateral ha crecido significativamente desde entonces, aunque aún existe margen para diversificar la oferta exportable.

Uno de los componentes centrales del programa fue la capacitación de capital humano dentro del Estado. Los funcionarios formados asumirán ahora el rol de asesores técnicos y replicadores del conocimiento, con el objetivo de acompañar a más empresas en sus procesos de internacionalización.

Jerack Serrano, analista de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), resaltó que este fortalecimiento permitirá brindar orientación más precisa a exportadores potenciales y facilitar su acceso a nuevos mercados.

La asistencia técnica estuvo a cargo de la firma internacional Globally Cool. Como parte del proyecto, se elaboraron estudios especializados sobre la exportación de salsas, frutas y pescado fresco hacia Canadá, documentos que fueron compartidos con gremios empresariales y centros académicos para ampliar su alcance.

Más allá de la clausura formal, el envío del contenedor de piña evidencia cómo los mecanismos de cooperación contemplados en acuerdos comerciales pueden traducirse en negocios concretos, mayor dinamismo agrícola y generación de divisas para el país.