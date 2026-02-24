Comunidades de Chitré exigen soluciones por falta de agua en reunión con director del Idaan

Durante la sesión, representantes comunitarios expusieron las dificultades que enfrentan numerosos barrios ante la intermitencia y ausencia del suministro, situación que, aseguran, se ha agravado en los últimos días.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, sostuvo una reunión con más de 35 agrupaciones comunitarias de Chitré y sectores aledaños para analizar la crisis de abastecimiento de agua potable que afecta a la región.

El encuentro, realizado en uno de los salones de la Gobernación de Herrera, se extendió por más de dos horas. Durante la sesión, representantes comunitarios expusieron las dificultades que enfrentan numerosos barrios ante la intermitencia y ausencia del suministro, situación que, aseguran, se ha agravado en los últimos días.

Entre las medidas anunciadas por la entidad se encuentra la instalación de 18 válvulas que ya fueron adquiridas y que, según se informó, comenzarán a colocarse esta misma semana como parte de las adecuaciones técnicas previstas para mejorar la distribución del servicio.

🔗También puedes leer: Crisis de agua en Azuero afecta economía, salud y genera protestas ciudadanas

Magdalena Chacón, residente de Monagrillo, explicó que además se consultó sobre la activación de un nuevo pozo para reforzar el sistema.

“Adicional se hicieron preguntas sobre un pozo que piensan poner a operar y dijeron que efectivamente están haciendo pruebas de calidad. En estos momentos no tienen los resultados, pero va a reforzar la falta de agua en algunas barriadas que se han visto afectadas entre Monagrillo y La Arena”, manifestó.

Por su parte, Villarreal pidió comprensión a la ciudadanía mientras se ejecutan los trabajos necesarios.

“Pedimos paciencia a la ciudad de Chitré, donde ya llevamos varios días en esta situación. Es importante que nos acompañen entendiendo que el acueducto necesita inversiones importantes que se van a hacer, pero demoran”, señaló.

Aunque algunos asistentes plantearon la necesidad de dar un voto de confianza a la institución, también reiteraron la urgencia de soluciones concretas y sostenibles que permitan restablecer de manera estable el suministro de agua potable en los hogares afectados.

Con información de Eduardo Vega