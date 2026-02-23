Escasez de agua en Pedasí se agrava: Autoridades piden soluciones urgentes al Idaan

Así lo advirtió el alcalde de Pedasí, Miguel Batista, quien señaló que la escasez no solo afecta a este distrito, sino a gran parte de la región de Azuero, incluyendo Las Tablas, Guararé, La Villa, Los Santos y Chitré.

Ciudad de Panamá, Panamá/El distrito de Pedasí enfrenta una situación crítica por la falta de agua potable, un problema que se ha agudizado con los años y que, según las autoridades locales, requiere soluciones estructurales urgentes por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Así lo advirtió el alcalde de Pedasí, Miguel Batista, quien señaló que la escasez no solo afecta a este distrito, sino a gran parte de la región de Azuero, incluyendo Las Tablas, Guararé, La Villa, Los Santos y Chitré.

“Es una situación lamentable que no solo afecta el distrito de Pedasí y que se viene dando por años y que se intensifica cada año más y que hemos visto que en la construcción de nuevos pozos no está la solución”, señaló.

Batista indicó que el municipio ha solicitado en reiteradas ocasiones la realización de estudios técnicos que permitan garantizar el suministro de agua potable a largo plazo en Pedasí, uno de los distritos con mayor crecimiento turístico de la provincia de Los Santos. Entre las alternativas planteadas figuran la potabilización del río Oria y la instalación de una planta desalinizadora, aprovechando los más de 50 kilómetros de costa del distrito.

"Estas carencias de agua potable, que no las estamos presentando este verano, las estamos presentando desde hace años y que le hemos comunicado al director del Idaan, y que todavía no tengamos un estudio pertinente para determinar fuentes de agua alterna que garanticen ese vital suministro, ya sea una desalinizadora o estudiar la posibilidad del río Oria. Es bastante lamentable, tiene a la comunidad bastante molesta", dijo.

Añadió que los negocios han tenido que hacer grandes inversiones "para poder garantizar el agua, para poder garantizar la operación y mantener la economía a flote. Pero no merece este distrito ni otros distritos del país que están pasando por esta situación que no sean atendidos con la beligerancia que esta situación lo merece".

Presión durante temporadas altas

La situación se evidenció con mayor fuerza durante las festividades recientes, cuando Pedasí registró alta ocupación turística. Según Batista, muchos comercios y hospedajes tuvieron que comprar agua a proveedores privados para poder operar, mientras que algunos residentes dependieron del apoyo de vecinos ante la intermitencia del servicio.

El alcalde también cuestionó que el sistema de distribución no ha crecido al ritmo del desarrollo del distrito. Indicó que se requiere ampliar la red y optimizar el uso de tanques de almacenamiento que actualmente no están operativos.

Recordó que en 2023 se realizó un estudio geofísico financiado por entidades estatales, pero los pozos perforados arrojaron rendimientos bajos —entre 5 y 10 galones por minuto— insuficientes para abastecer a toda la comunidad.

Batista adelantó que el municipio ha sostenido conversaciones incluso con representaciones diplomáticas para explorar cooperación técnica que permita definir la ruta más viable.