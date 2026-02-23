Sinaproc emite aviso de prevención por incremento en la velocidad de los vientos

Las ráfagas podrán alcanzar hasta 65 km/h en zonas bajas y superar los 75 km/h en áreas montañosas, provincias centrales, Coclé y sectores de Panamá Oeste.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia por condiciones ventosas vigente hasta las 2:00 p.m. del 26 de febrero de 2026, según el aviso emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el informe técnico, el ingreso de un sistema frontal frío en el noroeste del mar Caribe y el desplazamiento de un sistema de alta presión están generando un incremento significativo en la velocidad de los vientos sobre el territorio nacional.

Las áreas bajo aviso incluyen la vertiente del Caribe, la vertiente del Pacífico y las zonas marítimas. Se esperan vientos con velocidades sostenidas entre 35 y 45 km/h, principalmente en zonas marítimas del Pacífico y Caribe, así como en provincias centrales y Colón.

Las ráfagas podrán alcanzar hasta 65 km/h en zonas bajas y superar los 75 km/h en áreas montañosas, provincias centrales, Coclé y sectores de Panamá Oeste. Las mayores intensidades se prevén para el martes 24 y miércoles 25 de febrero, con una disminución gradual el jueves 26 de febrero de 2026.

Sinparoc recomendó a la población asegurar techos, láminas y objetos livianos que puedan desprenderse, evitar subir a lugares altos o expuestos al viento y mantener precaución ante posibles caídas de árboles y tendidos eléctricos.

También se deben extremar las medidas de seguridad en actividades marítimas, cuidar a niños y adultos mayores y refugiar a las mascotas. El Sinaproc mantiene monitoreo permanente de las condiciones climáticas y, ante cualquier emergencia, se puede comunicar a las líneas 520-4429 y 911.