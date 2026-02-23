Juicio Odebrecht avanza hacia fase final con presentación de alegatos

Panamá/Luego de concluir la etapa probatoria y en medio de tensiones por la ausencia de un testigo clave, el juicio por el caso Odebrecht avanza hoy hacia una fase determinante: la presentación de los alegatos.

La audiencia inicia a las 2:00 p.m. y se extenderá hasta poco después de las 6:00 p.m., marcando el inicio del tramo final de uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia del país.

La primera en intervenir será la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por la fiscal Ruth Morcillo, quien expondrá las razones por las que considera que 28 personas deben ser condenadas en este proceso.

La semana pasada, la jueza Baloisa Marquínez dio por cerrada la fase probatoria, decisión que se produjo en medio de cuestionamientos de abogados defensores por la no comparecencia de un testigo considerado clave para la Fiscalía.

Antes de iniciar esta nueva etapa, la jueza estableció límites en el tiempo de intervención. Cada abogado contará con un máximo de una hora para presentar sus alegatos. La Fiscalía tendrá el mismo tiempo base, aunque este podría ampliarse debido a la multiplicidad de imputados en el caso.

La mayor trama de corrupción en América Latina

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción en América Latina. En Panamá, la investigación de la Fiscalía Especial Anticorrupción se sustentó en la confesión de la constructora brasileña, que admitió ante autoridades de Estados Unidos haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios y operadores políticos entre 2009 y 2014 para asegurar contratos millonarios en el país.

Con la etapa de alegatos en marcha, el proceso entra en una fase clave que podría definir responsabilidades penales tras años de investigaciones, audiencias y debates judiciales.