El anuncio se dio durante una conferencia de prensa, donde autoridades explicaron que la medida busca asegurar una transición ordenada luego del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre Panama Ports Company y el Estado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aprobará un plan de operación transitoria por hasta 18 meses para las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, como parte de la estrategia estatal para garantizar la continuidad del servicio mientras se define un nuevo modelo de concesión a largo plazo.