Shakira tatuó a Beéle: así quedó el diseño y qué significa el inesperado gesto

Después de varios días de expectativa en redes sociales, finalmente se conoció el resultado del tatuaje y el significado detrás del momento.

La visita de Shakira a Barranquilla no solo reavivó el orgullo local tras el Carnaval, también dejó una escena que se volvió viral: la artista tomó por primera vez una máquina de tatuar y plasmó un diseño en la piel de Beéle.

La grabación fue publicada en las historias de Instagram del propio Beéle. En los clips, se ve a Shakira concentrada, visiblemente nerviosa y atenta a cada trazo. La cantante no ocultó la presión del momento y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Ay, Dios mío, no puedo creer lo que me estás haciendo hacer”.

Lejos de tensar el ambiente, Beéle respondió con calma y complicidad: “Tú puedes, confía, confía”, animándola mientras avanzaba el procedimiento. En otro fragmento, cuando Shakira preguntó si el resultado iba bien, el barranquillero contestó: “Sí, sí, sí. Yo ahora lo tinto un poquitico”.

La escena ocurrió, al parecer, en uno de los vehículos acondicionados como camerino durante un receso de su proyecto colaborativo. Aunque en un principio ambos decidieron ocultar el diseño final, aumentando la intriga entre sus seguidores, horas después compartieron un video más amplio que despejó cualquier duda.

Te puede interesar: Estrella de reality revela detalles sobre el problema de salud que alteró drásticamente su rostro

Te puede interesar: Hugh Hefner: su viuda pide investigar archivos íntimos: 'los cuerpos no son propiedad'

El tatuaje, ubicado en el brazo derecho de Beéle, lleva la palabra “Shaki”, el apodo con el que se conoce cariñosamente a la intérprete. El gesto sorprendió por su espontaneidad y por el simbolismo que implica: no es común que una estrella internacional tatúe su propio nombre en la piel de un colega.

La publicación estuvo acompañada de otra frase que dio de qué hablar. Beéle escribió: “coletera para toda la vida”, resignificando un término que en Colombia tuvo durante años una connotación despectiva. Tradicionalmente, “coleto” se utilizaba para referirse de manera peyorativa a personas de escasos recursos; sin embargo, en tiempos recientes la palabra ha sido reapropiada como sinónimo de autenticidad y constancia.

El acercamiento entre ambos artistas no es reciente. Shakira invitó a Beéle a sumarse a una nueva versión de Hips Don't Lie prevista para 2025, junto a Ed Sheeran. Desde entonces, la química musical y personal ha sido evidente.

Durante su paso por Barranquilla, circularon además videos en lugares emblemáticos como el tradicional Barrio Abajo y el Malecón sobre el río Magdalena, donde se levanta una escultura de 6,5 metros en honor a Shakira. La propia Alcaldía de Barranquilla confirmó que la artista estuvo realizando grabaciones en la ciudad, lo que alimenta los rumores sobre un nuevo videoclip conjunto.

Todo apunta a que el proyecto audiovisual buscaría exaltar las raíces caribeñas y las tradiciones que marcaron la carrera de ambos intérpretes.

Mientras crece la expectativa por la colaboración, Shakira mantiene una agenda internacional intensa. En América Latina inició el año con cinco presentaciones en El Salvador y posteriormente regresará a México, incluyendo un show en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

En Medio Oriente, la cantante tiene previstas fechas en Jordania, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde participará en el OffLimits Music Festival, compartiendo escenario con artistas como los Jonas Brothers y Ne-Yo. También será el acto musical del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 en Yeda.

El cierre regional será histórico: un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde se especula que podría congregar a cerca de dos millones de personas.

Con este inesperado episodio del tatuaje, Shakira demuestra una vez más su capacidad para reinventarse y sorprender. Más allá del diseño en la piel de Beéle, el gesto se convirtió en símbolo de complicidad artística, orgullo barranquillero y una colaboración que promete seguir dando de qué hablar.