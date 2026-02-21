Hugh Hefner: su viuda pide investigar archivos íntimos: 'los cuerpos no son propiedad'

Crystal Hefner ha iniciado una ofensiva legal contra la Hugh M. Hefner Foundation para exigir una investigación formal sobre el manejo de los archivos privados del creador de Playboy .

La disputa, presentada junto a la reconocida abogada Gloria Allred, solicita la intervención de los fiscales generales de California e Illinois ante la preocupación por miles de álbumes que contienen material sexualmente explícito.

Según detallaron, el archivo incluiría alrededor de 3.000 álbumes de recortes personales que documentan décadas de la vida íntima del magnate, con fotografías de desnudos y escenas de actividad sexual. La controversia no se centra en imágenes publicadas oficialmente en la revista, sino en material privado recopilado por Hefner desde la década de 1960.

Crystal Hefner fue contundente al explicar el alcance de su denuncia. “Es fundamental que el público entienda que no me refiero a imágenes publicadas en la revista. Me centro en cómo los álbumes de recortes personales de Hugh Hefner narraron momentos privados que ocurrieron a puerta cerrada”, afirmó.

La exmodelo aseguró que fue destituida como presidenta de la fundación el lunes, después de expresar sus inquietudes sobre la gestión de estos archivos. Además, advirtió sobre el posible contenido sensible del material: “El material abarca décadas, desde 1960, y puede incluir imágenes de niñas que eran menores de edad en ese momento y que no podían dar su consentimiento sobre cómo se conservarían o controlarían sus imágenes”.

La viuda cuestionó también las condiciones de almacenamiento. “Hoy me han informado que los álbumes se encuentran en un centro de almacenamiento en California. Sin embargo, anteriormente me dijeron que algunos podrían estar dentro de una residencia privada para ser escaneados y digitalizados”, indicó.

En uno de los mensajes más contundentes de su comparecencia, declaró: “Esto no es preservación de archivo. Esto no es historia. Esto es control (…) Este es un asunto de derechos civiles. Los cuerpos de las mujeres no son propiedad, ni historia, ni objetos de colección”.

Por su parte, Gloria Allred subrayó que aún no está claro cómo la fundación obtuvo posesión de los álbumes tras la muerte de Hefner en 2017. La abogada también alertó sobre la existencia de un diario personal que incluiría información íntima y detallada sobre encuentros sexuales, así como anotaciones sensibles relacionadas con la vida privada de las mujeres involucradas.

Ante este panorama, el equipo legal anunció que presentará dos denuncias formales: una en California, donde residía el editor, y otra en Illinois, estado donde tiene sede la fundación. El objetivo principal es garantizar la protección absoluta de los archivos y evitar cualquier posibilidad de distribución o filtración.

Allred fue clara al exponer la exigencia central del reclamo: “Debe haber una confirmación por escrito de que nunca serán distribuidos”.

El caso reabre un debate profundo sobre privacidad, consentimiento y derechos civiles, especialmente cuando se trata de material íntimo recopilado durante décadas. La preocupación expresada por Crystal Hefner no solo apunta a la preservación física de los archivos, sino también al riesgo que implicaría su digitalización sin protocolos estrictos de seguridad y control.

La controversia adquiere mayor dimensión por el peso cultural de Hugh Hefner, figura clave en la industria editorial y del entretenimiento adulto del siglo XX. Sin embargo, para su viuda, el foco debe estar en las mujeres que aparecen en ese material y en su derecho a la dignidad y al consentimiento.

El proceso legal apenas comienza, pero la solicitud de intervención de las autoridades en dos estados anticipa una disputa compleja que podría sentar precedentes sobre la gestión de archivos privados con contenido explícito.

Mientras tanto, Crystal Hefner insiste en que la investigación es necesaria para garantizar que ese legado documental no se convierta en una nueva vulneración de derechos. Su postura, respaldada por una de las abogadas más reconocidas en causas de alto perfil, busca asegurar que el manejo de esos archivos quede bajo estricta supervisión legal y ética.