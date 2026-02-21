Estrella de reality revela detalles sobre el problema de salud que alteró drásticamente su rostro

Su experiencia deja un mensaje concreto para quienes han optado por implantes mamarios: el seguimiento médico constante y la actualización de los dispositivos pueden ser determinantes para evitar complicaciones mayores.

La exintegrante de The Real Housewives of Beverly Hills, Brandi Glanville, reveló detalles impactantes sobre el problema de salud que alteró drásticamente su rostro y su calidad de vida.

A sus 53 años, la figura televisiva explicó que la causa fue la ruptura total de sus implantes mamarios, una situación que, según su testimonio, derivó en una infección severa y una inflamación que afectó su apariencia facial.

La información fue difundida por TMZ luego de que la revista InTouch, a través del Daily Enquirer, informara inicialmente sobre su estado de salud. En declaraciones al medio, Glanville fue contundente al describir el diagnóstico: “Los míos se habían roto completamente, y tenía silicona por todos mis ganglios linfáticos”.

Durante meses, la exestrella de reality enfrentó cambios físicos sin entender su origen. Según contó, recorrió un largo camino médico antes de obtener respuestas claras. Visitó a “21 médicos” y evaluó “todo lo demás” antes de descubrir la verdadera causa.

“Estaba sorprendida, porque son implantes que he tenido durante casi 20 años, se veían bien, se sentían bien, la mamografía decía que estaban bien, no fue hasta que tuve un sonograma”, explicó. Ese estudio fue determinante para confirmar que los implantes estaban completamente rotos.

La filtración de silicona provocó que sus ganglios linfáticos se obstruyeran, lo que habría desencadenado la infección facial. “Eso fue lo que provocó la infección en mi cara; no podía salir ya que mis ganglios linfáticos estaban todos obstruidos”, afirmó.

La transformación fue tan abrupta que la propia Glanville describió la experiencia con una frase que impactó a sus seguidores: “Es una lástima envejecer 20 años de la noche a la mañana”.

La empresaria reconoció que nunca consideró cambiar sus implantes porque aparentemente estaban en buen estado. “Pensé, si no está roto no lo arregles, pero aprendí una lección realmente dura”, confesó.

También lanzó una advertencia basada en su experiencia personal: “Realmente deberías cambiar tus implantes mamarios cada diez años, y simplemente no lo hice”. Aunque aclaró que no pretende desalentar a otras mujeres a someterse a este tipo de cirugía estética, sí insistió en la importancia del mantenimiento.

“No le diría a otras personas que no se pongan implantes mamarios, pero las alentaría a estar al tanto de su mantenimiento”, sostuvo. Y añadió un consejo directo: “Tienes que vigilarlo. Sigue revisando, incluso si se ven y se sienten bien”.

Tras confirmar la ruptura, Glanville decidió retirarse los implantes. Actualmente, su enfoque está puesto en mejorar la condición de su rostro sin recurrir a otra cirugía. “Estamos cuidando el rostro ahora que finalmente descubrimos qué estaba mal”, señaló.

La exestrella explicó que su tratamiento incluirá procedimientos estéticos no invasivos. “No me voy a someter nuevamente a otra cirugía”, afirmó, detallando que recurrirá a “láseres y diferentes cosas” para restaurar su apariencia.

A pesar de que su médico le recomendó reposo, Glanville aseguró que no tiene intención de detener su ritmo de vida. “No puedo descansar, he estado en casa durante tres años”, declaró, dejando claro que quiere retomar sus actividades habituales.

El testimonio de Brandi Glanville vuelve a poner bajo la lupa la importancia de los controles periódicos en cirugías estéticas de larga data. Su caso evidencia que incluso cuando los implantes “se veían bien” y los estudios tradicionales no mostraban irregularidades, pueden existir complicaciones internas que solo se detectan con pruebas específicas.

Más allá del impacto mediático, la exfigura televisiva aseguró sentirse “genial” tras obtener un diagnóstico claro y actuar en consecuencia. Para ella, el alivio no solo proviene de la mejoría física, sino también de haber identificado finalmente la causa de su desfiguración.