Miley Cyrus celebra 20 años de 'Hannah Montana' con especial exclusivo

Este especial no solo celebra un hito televisivo, sino que también reafirma la conexión emocional de Cyrus con sus fans y la influencia duradera de Hannah Montana en la cultura pop, dos décadas después de su debut.

Veinte años después de que el mundo conociera a Hannah Montana, Miley Cyrus regresará a Disney+ para rememorar el icónico personaje que marcó el inicio de su carrera. La cantante anunció que el especial por el vigésimo aniversario se estrenará el 24 de marzo, prometiendo un homenaje cargado de nostalgia, material inédito y recuerdos personales que conectan a varias generaciones de fans.

El programa incluirá una entrevista en profundidad entre Miley Cyrus y la periodista Alex Cooper, en la que la artista compartirá anécdotas sobre la creación del personaje y los desafíos de equilibrar la vida adolescente con la fama global. Según Disney, el especial también mostrará material de archivo nunca antes visto, junto con la reconstrucción de escenarios emblemáticos como el salón de la familia Stewart y el famoso armario de Hannah Montana. “Habrá también algunas anotaciones familiares que volverán al centro de la escena”, indicó el comunicado oficial.

Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, destacó el impacto cultural de la serie: “Hannah Montana abrió la puerta para que muchos fans soñaran en grande, cantaran fuerte y abrazaran todas las facetas de sí mismos, por eso su legado sigue brillando generación tras generación”. Davis calificó la colaboración con Cyrus como “un sueño” y señaló que el especial pretende ser “una carta de amor para los fans, que siguen siendo tan apasionados hoy como lo eran hace casi 20 años”.

El fenómeno Hannah Montana se tradujo en cifras impresionantes. Desde su estreno en 2006, la serie impulsó una franquicia global que incluyó productos, videojuegos, dos películas y una colección musical con 14 discos de platino y 18 de oro a nivel mundial. Además, el catálogo de la serie ha superado las 500 millones de horas reproducidas en Disney+, consolidando su influencia en la cultura pop.

Miley Cyrus expresó su gratitud y orgullo por el legado del personaje: “Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que comenzó como una serie de televisión se transformó en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión”. Sobre la celebración de este aniversario, la cantante agregó: “Este ‘Hannahversary’ es mi manera de celebrar y agradecer a los fans que me han acompañado durante 20 años”.

En entrevistas recientes, Cyrus ya había mostrado entusiasmo por el proyecto. Durante una conversación con SiriusXM, comentó: “Quiero diseñar algo realmente, realmente especial para esto porque fue el comienzo de todo lo que soy hoy. Sin Hannah, realmente no existiría esta versión de mí”.

Su relación con Disney también ha sido reconocida formalmente. Durante la temporada de premios de 2024, Miley fue honrada como Disney Legend, convirtiéndose en la persona más joven en recibir este galardón reservado a quienes han dejado una huella perdurable en la compañía. Al aceptar el reconocimiento, declaró: “Un poco de todo ha cambiado, pero al mismo tiempo, nada ha cambiado en absoluto. Sigo estando orgullosa de haber sido Hannah Montana”, y añadió: “En muchos sentidos, este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles fans leales, y a todos los que hicieron realidad mi sueño. Para citar la leyenda, ‘Esta es la vida’”.

La anticipación por el especial también se refleja en la presencia pública de Miley. A principios de 2026, sorprendió en la alfombra roja de los premios de Palm Springs con un nuevo peinado rubio y flequillo, evocando el estilo que popularizó como Hannah Montana.

Mientras los seguidores esperan el estreno, Disney+ ofrece un catálogo completo de Hannah Montana, que incluye las cuatro temporadas, la película y el concierto “Best of Both Worlds”, permitiendo revivir la historia de la adolescente que vivía una vida doble y el legado musical que catapultó a Miley Cyrus al estrellato internacional.