Fátima Bosch se desmaya en desfile en Ecuador: qué ocurrió con Miss Universo 2025

Momentos de tensión se vivieron en Ambato cuando la embajadora se desvaneció durante el tradicional Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.

El incidente, registrado en múltiples videos que circularon rápidamente en redes sociales, generó preocupación entre asistentes y seguidores del certamen internacional.

La reina de belleza mexicana Fátima Bosch participaba como invitada especial en el evento realizado el domingo 15 de febrero de 2026, uno de los actos centrales de las celebraciones culturales de la ciudad ecuatoriana. Su presencia formaba parte de su primera gira oficial tras coronarse en el certamen de Miss Universo.

Las imágenes muestran a Bosch saludando desde la parte superior de un carro alegórico decorado con el lema “No se rinde, se afirma, resurge y transforma”. Vestida de manera elegante y sonriente, la modelo interactuaba con el público cuando, de manera repentina, perdió el equilibrio.

En los videos se observa cómo intenta sostenerse de la estructura antes de caer de rodillas. De inmediato, integrantes de su equipo y personal del evento subieron al vehículo para asistirla. Ya sentada, Bosch realizó gestos pidiendo espacio y aire mientras era atendida.

Testigos afirmaron que permaneció consciente en todo momento, aunque manifestó dificultad para respirar, lo que incrementó la preocupación entre quienes presenciaban la escena. Minutos después, logró estabilizarse.

Tras recibir atención inicial, la Miss Universo decidió continuar el recorrido del desfile, gesto que fue recibido con aplausos y muestras de respaldo por parte de los asistentes. Sin embargo, no retomó la interacción directa con el público como lo hacía antes del incidente.

El desfile en Ambato era el evento principal de su agenda en Ecuador y reunió a miles de personas en las avenidas Cevallos y Quito. Bosch estuvo acompañada por Mara Topic, actual Miss Ecuador 2024, con quien participó también en reuniones y actividades culturales durante la visita.

Aunque hasta el momento ni la organización Miss Universo ni Fátima Bosch han emitido un comunicado oficial explicando las causas del desvanecimiento, en redes sociales comenzaron a circular diversas hipótesis.

Una de las versiones más repetidas apunta a la altitud de Ambato, ubicada a aproximadamente 2.580 metros sobre el nivel del mar. El llamado “mal de altura” puede provocar mareos, náuseas, fatiga e incluso desmayos en personas que no están acostumbradas a este tipo de condiciones geográficas.

Algunos asistentes señalaron que minutos antes del incidente la modelo lucía pálida y visiblemente debilitada. Esa percepción alimentó la teoría de que podría haber sufrido una descompensación vinculada a la altura o al agotamiento por su intensa agenda internacional.

La visita a Ecuador forma parte de una gira que inició el 21 de enero en Guatemala y que incluyó compromisos en Puerto Rico antes de arribar a territorio ecuatoriano el 14 de febrero. Su agenda oficial en el país se extiende hasta el 18 de febrero, con actividades institucionales, encuentros culturales y apariciones públicas.

Durante su estancia, Bosch ofreció una conferencia en la que compartió detalles sobre su experiencia en el certamen y aspectos personales de su vida, invitando al público a acercarse y participar activamente.

En las redes oficiales del certamen se publicaron videos posteriores al incidente mostrando a la reina saludando desde un vehículo, acompañados del mensaje: “Esto es lo que realmente está ocurriendo: conexión real, emoción real, impacto real”.

En plataformas digitales también se mencionó un supuesto episodio similar ocurrido en El Salvador durante otro evento multitudinario, donde Bosch habría perdido el equilibrio y requerido asistencia médica. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente.

La combinación de estos reportes ha incrementado la inquietud entre sus seguidores, quienes han pedido mayor información sobre su estado de salud. Por ahora, la modelo continúa con su agenda programada en Ecuador.

El episodio en Ambato deja abierta la conversación sobre las exigencias físicas y emocionales que enfrentan las reinas de belleza durante sus giras internacionales, especialmente en contextos de alta exposición mediática y condiciones ambientales desafiantes.