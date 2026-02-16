Harry Styles confiesa que se sintió 'muy solo' tras One Direction y revela cómo cambió su vida

El cantante británico habló con franqueza sobre uno de los momentos más complejos de su carrera: la etapa posterior a la separación de la agrupación.

En una conversación con el diseñador Harry Lambert publicada en The Sunday Times Magazine, el artista Harry Styles reconoció el fuerte impacto emocional que supuso pasar de formar parte de una de las bandas más exitosas del mundo a enfrentarse al escenario en solitario.

“Cuando estás en una banda con otras cuatro personas, hay tanto espacio para esconderse”, expresó Styles al recordar su dinámica junto a Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne. El cantante explicó que en ese contexto “solo hay tanto peso sobre tus hombros”, una carga que cambió radicalmente cuando inició su camino como solista.

La transición no fue sencilla. Styles confesó que las primeras presentaciones en solitario estuvieron marcadas por la inseguridad y la exposición absoluta. “¿Qué hago con mis manos?”, se preguntaba al enfrentarse al público sin el respaldo de sus excompañeros.

Más allá de lo técnico, el cambio fue emocional. “Pero también me sentí muy solo de repente”, admitió. Aunque contaba con el apoyo masivo de fans interesados en su nueva música, el intérprete explicó que gran parte de la presión provenía de sí mismo: “Quería que todo fuera correcto”.

Cuando lanzó su álbum debut en 2017, estaba decidido a construir una identidad artística propia. Sin embargo, ese proceso estuvo acompañado de una fuerte sensación de responsabilidad. “Había muchas personas que habían depositado su fe en mí y no quería decepcionarlas”, comentó.

Después de más de una década de actividad casi ininterrumpida, el artista vivió su primer gran alto tras concluir su gira Love on Tour en julio de 2023. La idea de frenar no fue inmediata. “No sabía si podía hacerlo”, reconoció, ya que durante años el movimiento constante había sido parte esencial de su vida.

Sin embargo, la cercanía de sus 30 años marcó un punto de inflexión. “Habíamos terminado la gira en julio y yo iba a cumplir 30 en febrero. Era hora de detenerme un poco y prestar atención a otras partes de mi vida”, explicó.

El destino elegido para esa pausa fue Italia, un país que cobró un significado especial para él desde la pandemia. En la entrevista, Styles relató cómo Roma le enseñó a bajar el ritmo y a disfrutar de lo cotidiano.

“Recuerdo ir a una cafetería, sentarme y tomar un café, y pensar: ‘No recuerdo la última vez que me senté y tomé un café, si es que alguna vez lo hice’”, contó. Esa experiencia sencilla se convirtió en símbolo de un cambio profundo.

También aprendió a valorar la comida como un ritual y no solo como una necesidad funcional. “Aprendí, gracias a mis amigos, que comer no es solo sentarse a recargar energías. Me di cuenta del placer de simplemente estar en el momento”.

Según el cantante, “los romanos son los mejores en eso; esa es su especialidad. El ritmo que me han enseñado ha sido muy especial”.

Otro paso importante fue eliminar Instagram de su teléfono. Styles admitió que temía “extrañar el ritmo frenético” si se alejaba de la vida pública, pero la experiencia le permitió reconectar consigo mismo y compartir más tiempo con su sobrina.

“Vivir de una manera en la que realmente me guste quién soy fuera de este mundo ha sido muy poderoso para mí”, afirmó. Y añadió: “Sin duda, eso ha influido en la obra que ahora hago porque proviene de un lugar de libertad pura”.

Tras este período de introspección, el músico anunció su cuarto disco, Kiss All the Time. Disco, Occasionally., que se lanzará el 6 de marzo de 2026. El álbum incluirá 12 canciones y estará acompañado por una gira mundial que recorrerá siete ciudades entre mayo y diciembre.

En diálogo con Hits Radio, explicó el significado del título: “Es como un mantra de vida”. Para Styles, no se puede “estar en la disco todo el tiempo”, y agregó: “Amar y vivir tu vida con amor y tomarte un descanso de vez en cuando para divertirte me parece una muy buena forma de afrontar la vida”.

“Eso es lo que sentí que hice estos últimos años y me llevó a cambios positivos”, concluyó, dejando claro que la soledad que alguna vez lo marcó fue también el punto de partida para una nueva etapa de crecimiento personal y creativo.