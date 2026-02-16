Michelle Obama impacta con 10 nuevos piercings en una sola sesión

La exprimera dama de Estados Unidos volvió a sorprender al público, esta vez no por un discurso político ni por un lanzamiento editorial, sino por una confesión personal que rápidamente se volvió viral.

Durante una reciente emisión de su pódcast IMO, que conduce junto a su hermano Craig Robinson, Michelle Obama reveló que se realizó 10 nuevos piercings en las orejas “en una sola sesión”.

La declaración, hecha entre risas y bromas familiares, mostró una faceta espontánea y relajada de Michelle, quien a sus 62 años aseguró que siempre había querido experimentar más con su estilo, pero que por distintas razones había postergado la decisión.

La conversación comenzó de manera distendida, con ambos hermanos reflexionando sobre lo que han aprendido desde que iniciaron el pódcast. En medio del intercambio, Robinson comentó con picardía que había notado cambios en el look de su hermana. “Intentaste perforarte las orejas y pensaste que no me había dado cuenta. Y veo que te has hecho un montón de piercings nuevos”, le dijo.

Michelle respondió divertida: “No creo que te hayas dado cuenta”. Ese cruce dio pie a la historia detrás de la transformación.

“Siempre he pensado en hacerme más piercings en la oreja, pero nunca me decidí”, explicó. Recordó que antes de convertirse en madre ya tenía un segundo pendiente, aunque dejó de usarlo por desinterés. Sin embargo, las tendencias actuales y la variedad de diseños disponibles la motivaron a dar el paso.

“Hoy, los jóvenes de mi vida se hacen más piercings. Hay más adornos bonitos”, comentó mientras describía el resultado final como “una constelación, con destellos” en su oreja.

Cuando su hermano le preguntó cuántas perforaciones nuevas tenía exactamente, Michelle detalló que su plan inicial era más modesto. No obstante, la espontaneidad del momento cambió todo.

“Le dije al perforador: ‘Oh, pon uno ahí y pon otro (ahí). Ah, sí, probemos con uno ahí’. Así que, de una sentada, me hice 10 piercings”, relató. Ante la reacción de asombro de Robinson, quien soltó un expresivo “¡Ay!”, Michelle aclaró que la experiencia “no estuvo nada mal”.

La anécdota no solo generó risas en el estudio, sino que también mostró cómo la ex primera dama vive una etapa en la que prioriza su comodidad y deseos personales por encima de las expectativas externas.

El relato incluyó un detalle que añadió humor a la conversación: la reacción de su esposo, el expresidente Barack Obama.

Según contó Michelle, Barack tardó varios días en notar el cambio. “Tardó un par de días”, dijo entre risas. En un primer momento, él solo comentó sobre su peinado: “Me dijo: ‘No te has recogido el pelo, te lo has soltado’”. Ella respondió con ironía: “No sé. Me gusta dormir contigo todas las noches, ¿sabes?”.

Finalmente, el exmandatario identificó los nuevos piercings tres días después. “No le digas que yo me di cuenta antes que él”, bromeó Robinson. “Creo que sí”, contestó Michelle, alimentando la complicidad entre hermanos.

Más allá de la anécdota, la conversación permitió a Michelle reflexionar sobre el proceso de redescubrir su estilo tras dejar la Casa Blanca. Durante los ocho años de presidencia de su esposo, su imagen fue objeto constante de análisis y críticas.

En entrevistas previas relacionadas con su libro The Look, ha explicado cómo la percepción pública influyó en muchas de sus decisiones estéticas. Hoy, asegura sentir una mayor libertad para experimentar, incluyendo su peinado favorito: las trenzas.

“Las trenzas me permiten hacerme el peinado, y es una cosa menos en la que tengo que pensar. Cuando no estoy en público, nado, juego al tenis, y las trenzas representan esa libertad para mí”, explicó.

También recordó que durante los mandatos presidenciales evitó usar ese estilo porque no estaba segura de cómo sería recibido. En ese momento, la Ley de la Corona, que protege contra la discriminación racial relacionada con el cabello, aún no había sido aprobada, y no quería que su imagen desviara la atención de temas más importantes.

Hoy, lejos del protocolo oficial, Michelle Obama abraza una etapa marcada por la autoafirmación y la autenticidad. Sus 10 nuevos piercings no solo reflejan una tendencia de moda, sino también una declaración personal: la libertad de decidir sobre su propia imagen sin condicionamientos externos.