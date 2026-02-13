James Van Der Beek | Familia del actor recurre a GoFundMe tras su muerte

La muerte del actor, recordado mundialmente por su papel protagónico en Dawson's Creek , ha dejado no solo un vacío en la industria del entretenimiento, sino también una profunda preocupación entre sus seguidores.

A los 48 años, James Van Der Beek falleció el 11 de febrero tras una batalla contra el cáncer colorrectal en estadio 3. Poco después, su esposa, Kimberly Van Der Beek, confirmó la noticia y amigos cercanos impulsaron una campaña en GoFundMe para apoyar económicamente a la familia. En apenas 24 horas, la recaudación superó el millón de dólares.

La descripción de la campaña expone la gravedad de la situación: “Tras esta pérdida, Kimberly y los niños se enfrentan a un futuro incierto. Los gastos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Están trabajando duro para permanecer en su hogar y garantizar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia mientras recorre el camino que tienen por delante”.

Parte de la respuesta está en el alto costo del tratamiento del cáncer colorrectal, considerado uno de los más caros. Según datos oficiales, los gastos médicos al final de la vida suelen ser los más elevados de toda la enfermedad, lo que puede agotar rápidamente incluso patrimonios sólidos.

Pero también hay un factor estructural en la industria del entretenimiento: los derechos residuales. En 2012, el propio Van Der Beek habló con franqueza sobre su experiencia tras el éxito de Dawson’s Creek: “No quedaba dinero. Tenía 20 años. Era un mal contrato. No vi casi nada de eso”.

En aquella entrevista explicó que aceptó participar en Don't Trust the B---- in Apartment 23 “cuando se acabó el dinero [de Dawson's Creek ]”. Y añadió: “Es muy fácil, si tienes todo el dinero del mundo, simplemente sentarte y dejarte llevar. Pero si te das cuenta de que vas a tener que empezar a mantenerte a ti mismo ya tu familia, eso realmente te obliga a ponerte manos a la obra”.

La discusión sobre los ingresos de los actores resurgió con fuerza durante la huelga de SAG-AFTRA en 2023. Van Der Beek se pronunció públicamente sobre el tema en redes sociales: “Las cuestiones importantes tienen que ver con temas que permitirían a los guionistas y actores que están comenzando a ganar algo parecido a un salario digno, como los derechos residuales, que han desaparecido casi por completo en la era del streaming”.

También enfatizó la desigualdad frente a las grandes corporaciones: “Esto no es nada para las corporaciones multimillonarias, pero lo es todo para las personas que intentan pagar sus compras y su alquiler”.

La actriz Rachel True, quien apareció en dos episodios de Dawson’s Creek, señaló en redes sociales que las series emitidas fuera de cadenas como ABC, CBS o NBC se consideran “sindicalizadas”, lo que limita los pagos residuales a los actores. “Esto priva a actores como James de la seguridad financiera y el legado que se merecen”, escribió.

Tras su fallecimiento, la publicación de SAG-AFTRA en homenaje al actor se llenó de comentarios críticos hacia el sistema sanitario del sindicato. El modelo exige alcanzar un umbral mínimo de ingresos o días trabajados para acceder al seguro médico.

En 2020, en plena pandemia, el sindicato intentó elevar el requisito anual de ingresos de 18.040 a 25.950 dólares, generando controversia. A partir del 1 de enero de 2026, la cifra será aún mayor: 28.090 dólares o 108 días de elegibilidad.

Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023 y, desde entonces, participó en cuatro películas y tres series, dos de ellas aún sin estrenar, lo que evidencia que continuó trabajando pese a su enfermedad.

La historia del actor reabre un debate incómodo: la fragilidad económica que puede esconderse detrás de la fama. Mientras su familia enfrenta un futuro incierto, el caso de James Van Der Beek se convierte en un llamado de atención sobre los contratos, los derechos residuales y la protección social en la industria del entretenimiento.