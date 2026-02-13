BTS transmitirá en cines los conciertos inaugurales de su gira mundial “Arirang” en 2026

El regreso de BTS no solo marcará un hito en los escenarios internacionales, sino también en las salas de cine.

La agrupación surcoreana anunció que los dos primeros conciertos de su nueva gira mundial, BTS World Tour “Arirang”, serán transmitidos en vivo en cines de múltiples países en abril de 2026, ofreciendo a millones de fans una experiencia colectiva en pantalla grande.

Según comunicados oficiales, las funciones especiales corresponderán a los shows de apertura del tour: el 11 de abril de 2026 desde Goyang, Corea del Sur, y el 18 de abril de 2026 desde Tokio, Japón. Ambas presentaciones se exhibirán en simultáneo en salas cinematográficas alrededor del mundo y cada territorio contará con dos horarios distintos para adaptarse a los husos horarios y ampliar la participación global del fandom ARMY.

Marc Allenby, director ejecutivo de Trafalgar Releasing, destacó la magnitud del proyecto: “La noticia de BTS World Tour ‘Arirang’ ha sido recibida con una demanda global extraordinaria. Presentar estos conciertos completos en cine ofrece a las audiencias de todo el mundo la oportunidad de reunirse y experimentar la gira en la pantalla grande”.

La estrategia sigue el modelo de otros fenómenos de cine musical en vivo, como Taylor Swift | The Eras Tour, que se convirtió en la película de conciertos más taquillera de la historia bajo la distribución de la misma compañía. Con BTS, se espera una respuesta similar o incluso mayor, considerando el alcance internacional del grupo.

La gira “Arirang” simboliza el esperado reencuentro de los siete integrantes, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, tras casi cuatro años de pausa. Durante ese período, los artistas cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y desarrollaron proyectos individuales que ampliaron su presencia en la industria global.

El tour incluirá 82 conciertos en 34 ciudades, una cifra récord para un artista de K-pop en cuanto a número de presentaciones. Además, el espectáculo contará con un innovador escenario 360 grados “in-the-round”, que ubicará al público alrededor de la plataforma central para generar una experiencia inmersiva y más cercana.

Uno de los anuncios más celebrados por los fans fue la confirmación de fechas en América Latina, marcando el regreso del grupo completo a la región tras casi una década. Las ciudades y fechas confirmadas son:

Ciudad de México, México: 7, 9 y 10 de mayo (Estadio GNP Seguros)

Bogotá, Colombia: 2 y 3 de octubre

Lima, Perú: 9 y 10 de octubre

Santiago, Chile: 16 y 17 de octubre

Buenos Aires, Argentina: 23 y 24 de octubre

São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre

Estas presentaciones representan un momento histórico para países como Colombia, Perú y Argentina, donde la visita del grupo completo había sido largamente esperada.

La gira acompañará el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, “Arirang”, previsto para el 20 de marzo de 2026. Este trabajo marcará oficialmente el “comeback” musical del grupo tras el periodo de actividades individuales.

Además, BTS firmó una alianza con Netflix para transmitir un especial titulado “BTS the Comeback Live | Arirang” el 21 de marzo de 2026. El evento mostrará en directo la primera actuación completa de la banda desde Gwanghwamun Square, frente al histórico Gyeongbokgung en Seúl, Corea del Sur.

Como parte de este ambicioso regreso, también se estrenará el documental “BTS: The Return” el 27 de marzo de 2026 en la misma plataforma. La producción explorará el proceso creativo y emocional que vivieron los integrantes durante su pausa y preparación para esta nueva etapa.

La transmisión en cines de los conciertos inaugurales confirma la expansión del modelo híbrido entre entretenimiento en vivo y exhibición cinematográfica. Para los fans que no puedan asistir físicamente a los estadios, la pantalla grande se convertirá en el punto de encuentro para celebrar el regreso de una de las agrupaciones más influyentes del pop global.

Con álbum nuevo, documental, especial en streaming y una gira récord, 2026 se perfila como el año del gran retorno de BTS, consolidando su impacto cultural a escala mundial.