Marc Anthony y su respuesta viral en español en Las Vegas

El cantante puertorriqueño-estadounidense volvió a convertirse en tendencia tras un momento inesperado durante uno de sus conciertos.

En plena residencia en el Teatro BleauLive, el artista respondió sin filtros a un asistente que le gritó desde el público: “¡Habla en español, cabrn!”.La reacción del intérprete no tardó en llegar: “¡Cállate, cabrn!”, contestó, provocando carcajadas y aplausos en el recinto.

El episodio ocurrió mientras Marc Anthony introducía el tema “My Baby You”, canción que escribió hace años para su hija Ariana. La pausa emotiva fue interrumpida por el comentario del espectador, generando un intercambio que rápidamente se viralizó en redes sociales a través de videos grabados por asistentes.

El momento desató opiniones divididas. Algunos usuarios defendieron la espontaneidad del cantante y consideraron que su respuesta fue parte del ambiente relajado del show. Otros respaldaron al fanático, argumentando que, al tratarse de un artista de raíces puertorriqueñas con una amplia base de seguidores hispanohablantes, debería priorizar el español en sus presentaciones.

Entre los comentarios más compartidos en redes se leía: “Puede hablar en lo que le de la gana hablar y punto”, “Pero un artista de su categoría y en Las Vegas claro que tiene que hablar en inglés y si tiene un concierto en España, hablará castellano. Se llama educación” y “Cantante puertorriqueño y nació en Nueva York, todo bien”.

El intercambio puso sobre la mesa una discusión recurrente sobre identidad cultural y expectativas del público, especialmente en ciudades como Las Vegas, donde convergen audiencias de distintas nacionalidades.

El incidente ocurrió en el marco de la residencia “VEGAS… MY WAY!”, que debutó el 13 de febrero en el BleauLive Theater, recinto con capacidad para 3.800 personas que agotó entradas en sus primeras fechas. El espectáculo, de aproximadamente 90 minutos, recorre tres décadas de trayectoria musical con el respaldo de una banda de 14 músicos.

Durante los primeros conciertos, Anthony ha interpretado 15 temas que combinan éxitos propios y homenajes a grandes figuras. Entre las reinterpretaciones destacan “My Way”, popularizada por Frank Sinatra, “Almohada” de José José y “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel.

La residencia figura entre las principales apuestas del teatro desde su inauguración en diciembre de 2023. Tras tres presentaciones exitosas, el artista continuará con funciones los días 20 y 21 de febrero; 24, 25, 29 y 31 de julio, y el 1 de agosto, con más fechas por anunciar.

Mientras su residencia acapara titulares, Marc Anthony también ha sido mencionado en la polémica que rodea a la familia David Beckham. El conflicto salió a la luz tras declaraciones de Brooklyn Beckham, quien señaló tensiones familiares y acusó a sus padres de priorizar la imagen pública sobre los asuntos internos.

Las revelaciones incluyeron críticas hacia Victoria Beckham, particularmente por un supuesto “baile humillante” durante la boda de Brooklyn con Nicola Peltz.

En medio del escándalo, el DJ DJ Fat Tony relató que durante la celebración Marc Anthony pidió que “la mujer más bella del lugar saliera a bailar”, señalando a Victoria en lugar de la novia, lo que habría generado incomodidad y tensiones familiares.

Aunque el cantante no ha confirmado ni desmentido ese episodio, sí ofreció su postura en entrevista con The Hollywood Reporter. “Son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy padrino de Cruz y tengo una relación muy cercana con todos ellos. No tengo nada que decir sobre lo que pasó ahí. Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando, pero cómo se está contando apenas se acerca a la verdad”, declaró.

El cruce viral en Las Vegas y su nombre en la disputa mediática de los Beckham muestran cómo Marc Anthony sigue siendo una figura central tanto en el escenario como fuera de él. Mientras su residencia consolida su legado artístico ante públicos bilingües, los debates sobre identidad, espontaneidad y relaciones personales mantienen su nombre en conversación constante.