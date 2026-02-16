Jessica Alba y Cash Warren oficializan su divorcio: así fue el acuerdo millonario

El entendimiento alcanzado refleja una dinámica de respeto mutuo que, según allegados, se ha mantenido incluso después de la separación inicial en 2024.

La actriz Jessica Alba y el productor Cash Warren concluyeron formalmente su proceso de divorcio, cerrando así un matrimonio que se extendió por casi dos décadas.

La resolución legal llega un año después de haber iniciado los trámites, en enero de 2025, y tras dos años de separación física.

Según informó Page Six, el acuerdo se alcanzó en términos amistosos y sin disputas públicas, un detalle que ha llamado la atención en una industria donde las rupturas suelen estar marcadas por controversias.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la custodia física y legal compartida de sus tres hijos: Honor, de 17 años; Haven, de 14; y Hayes, de 7. Fuentes cercanas a la expareja aseguraron a Page Six que ambos han mantenido como prioridad absoluta la estabilidad emocional de los menores.

El entendimiento alcanzado refleja una dinámica de respeto mutuo que, según allegados, se ha mantenido incluso después de la separación inicial en 2024. A lo largo del último año, Alba y Warren fueron vistos coincidiendo en eventos familiares y manteniendo una relación cordial.

En el plano financiero, los documentos judiciales revelan que Jessica Alba realizará un pago de 3 millones de dólares a Warren para equilibrar la división de bienes. El monto será abonado en dos cuotas no tributables de 1.5 millones cada una: la primera de forma inmediata y la segunda dentro de un año.

Este acuerdo económico se produce en el contexto de la sólida posición empresarial de la actriz, fundadora de The Honest Company, compañía que se convirtió en uno de los proyectos más exitosos impulsados por una celebridad en la última década.

Te puede interesar: BTS transmitirá en cines los conciertos inaugurales de su gira mundial “Arirang” en 2026

Te puede interesar: James Van Der Beek | Familia del actor recurre a GoFundMe tras su muerte

Un detalle que subraya el carácter amistoso del proceso es que ninguna de las partes solicitó manutención conyugal, lo que evidencia la independencia financiera que ambos han mantenido a lo largo de los años.

Como parte de los trámites finales, Jessica Alba solicitó formalmente recuperar su nombre legal, dejando atrás el apellido Warren. A partir de ahora, será reconocida oficialmente solo como Jessica Alba, un gesto que simboliza el inicio de una nueva etapa personal y profesional.

La actriz y el productor se conocieron en 2004 durante el rodaje de Los 4 Fantásticos, película en la que Alba interpretó a Sue Storm. La relación evolucionó rápidamente y culminó en matrimonio en mayo de 2008. Durante años, la pareja fue considerada una de las más estables de Hollywood, manteniendo un perfil relativamente bajo en comparación con otras figuras del espectáculo.

Tras confirmarse su separación en 2024, ambos han iniciado caminos personales distintos. En los últimos meses, Alba ha sido vinculada sentimentalmente con Danny Ramirez, actor conocido por su participación en la franquicia de Captain America. La actriz fue vista junto a él celebrando el inicio del año, lo que alimentó rumores sobre una nueva relación.

Por su parte, Cash Warren también ha retomado su vida social en el entorno de Hollywood, participando en distintos eventos y proyectos profesionales.

En contraste con otras separaciones mediáticas, el divorcio de Jessica Alba y Cash Warren se ha caracterizado por la discreción y la ausencia de enfrentamientos públicos. La división de activos, la custodia compartida y la falta de solicitudes de manutención sugieren que ambas partes buscaron una resolución equilibrada.

El cierre oficial del proceso marca el final de una etapa significativa en la vida de ambos, pero también evidencia que es posible transitar una ruptura de manera respetuosa y enfocada en el bienestar familiar.

Con el acuerdo ya formalizado, Jessica Alba y Cash Warren continúan sus vidas por separado, consolidando un divorcio que, aunque definitivo, se desarrolló bajo términos cordiales y con la intención de preservar la armonía para sus hijos.