La 'Noche de Despecho' de Samy y Sandra Sandoval se despedirá a lo grande

El Tour “ Noche de Despecho ” llega a su esperado final con un espectáculo que promete emociones intensas, música sin pausa y una descarga de sentimientos a flor de piel.

El gran cierre será el sábado 7 de marzo en la Plaza Figali, ubicada en Amador, consolidando una de las giras más comentadas en Panamá durante los últimos meses. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketplus, y se anticipa una alta demanda para esta cita que reúne a miles de fanáticos del despecho y la cumbia.

Las “Noches de Despecho” se han convertido en un fenómeno musical y social. Lideradas por los populares artistas panameños Samy y Sandra Sandoval, estas veladas combinan música típica, salsa y éxitos “cortavenas” en un ambiente pensado para cantar, bailar y liberar emociones tras una ruptura amorosa. La propuesta no solo celebra el dolor del desamor, sino también la alegría de superarlo en comunidad.

En redes sociales, Sandra Sandoval invitó personalmente a sus seguidores a no perderse el evento. “Ese cierre de las NOCHE DE DESPECHO será muy bueno porque cantaremos también las canciones de lloradera del tour Despecho. Compra tus entradas desde ya en tickettpluss pa que no te quedes sin disfrutar éste evento@samyysandralovers @sandrasandovalsrespald”, expresó la artista, generando gran expectativa entre sus fanáticos.

El concepto de estas fiestas temáticas tiene raíces en la tendencia de los llamados “bares de despecho” surgidos en México, donde el público se reúne para corear canciones de desamor a todo pulmón. En Panamá, la propuesta ha evolucionado hacia un formato de gran espectáculo en vivo, donde la catarsis colectiva se convierte en protagonista. La música en directo, la energía del público y la conexión emocional con los intérpretes han sido claves en el éxito del tour.

Además del impacto del espectáculo, Sandra Sandoval continúa acaparando miradas en el ámbito artístico y digital. Hace pocos días sorprendió a sus seguidores en Instagram con un atuendo rumbo al Carnaval que no pasó desapercibido. La artista compartió detalles de su preparación física y musical, provocando una ola de comentarios positivos.

En la imagen publicada, Sandra aparece sonriente, vestida de verde con un llamativo atuendo carnavalesco lleno de brillantes y tacones altos hasta la rodilla, posando frente a un fondo de plumas que evoca el esplendor típico de estas celebraciones. La publicación superó rápidamente los 11 mil “likes” y acumuló más de 500 comentarios. Entre las reacciones destacan frases como: “Hermosa como siempre”; “Dando palo como siempre, Máxima de Máxima”; “Hermosaaaaaaaa vienen eso carnavales con todo”. Estos mensajes reflejan el respaldo constante que recibe cada año cuando se acerca la temporada festiva más importante del país.

En el plano musical, la artista no se detiene. Recientemente, junto a Samy Sandoval y Principal, lanzó el tema “Problema Resuelto”, una canción que ya empieza a posicionarse como una de las más sonadas de cara al Carnaval 2026. El sencillo refuerza la versatilidad del dúo y su capacidad de mantenerse vigente en la escena musical panameña.

El cierre del Tour “Noche de Despecho” no solo marca el final de una gira exitosa, sino también la consolidación de un formato que conecta profundamente con el público. La cita del 7 de marzo en Plaza Figali promete una noche para cantar sin reservas, desahogarse entre amigos y celebrar la música que acompaña tanto en la tristeza como en la superación.

Con una trayectoria sólida y una base de seguidores fieles, Samy y Sandra Sandoval demuestran que el despecho también puede bailarse. Todo apunta a que esta despedida del tour será una noche inolvidable para Panamá, donde el dolor se transforma en fiesta y la música se convierte en el mejor remedio para el corazón.