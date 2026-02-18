Luis Miguel vende su penthouse en Miami por millonaria suma: secretos del exclusivo Jade Brickell Bay

El artista vuelve a ser noticia, esta vez no por su música sino por una operación inmobiliaria que ha despertado interés en el mercado de lujo de Florida.

Luis Miguel puso en venta su emblemático penthouse en Miami por poco más de 5 millones de dólares, una cifra menor a la que habría pagado para recuperarlo en 2021. La propiedad, ubicada en el piso 46 del exclusivo Jade Brickell Bay, no solo destaca por su diseño y ubicación privilegiada, sino también por la carga simbólica que representa en la vida del cantante.

Según datos difundidos por la plataforma inmobiliaria Zillow, el departamento cuenta con 359 metros cuadrados, cuatro habitaciones, cuatro baños y medio, amplias áreas sociales y ventanales panorámicos con vista a la Bahía Vizcaína. Se trata de una de las unidades más exclusivas del edificio, reconocido por su arquitectura contemporánea y su ubicación estratégica en Brickell, uno de los barrios más cotizados de la ciudad.

Luis Miguel adquirió originalmente el inmueble en 2004 por aproximadamente 2,2 millones de dólares, en uno de los momentos más altos de su carrera internacional. Con el paso del tiempo, el penthouse se convirtió en una de sus principales residencias en Estados Unidos y en un refugio personal durante distintas etapas de su vida artística y privada.

Sin embargo, en 2012, una crisis financiera lo obligó a vender la propiedad por una cifra similar a la que había pagado inicialmente. Años después, en 2021, logró recomprarla. Agentes inmobiliarios estiman que el cantante habría desembolsado cerca de 7,8 millones de dólares para recuperarla, aunque esta cifra no fue confirmada oficialmente.

Más allá de su metraje y ubicación, el penthouse sobresale por su diseño interior. La decoración, inspirada en la cultura maya, implicó una inversión cercana al millón de dólares. El elemento más llamativo es una pirámide invertida suspendida en el techo de la sala principal, pieza central que otorga identidad al espacio y refuerza el carácter simbólico del inmueble.

Los amplios ventanales permiten vistas abiertas al mar y a la ciudad, mientras que los espacios sociales fueron concebidos para reuniones privadas y eventos íntimos. Para muchos seguidores del cantante, este departamento representó una especie de “territorio propio”, un lugar asociado tanto a momentos de crisis como de renacimiento artístico.

El penthouse también fue escenario de episodios vinculados a la vida sentimental de “El Sol de México”. La prensa lo relacionó con etapas compartidas junto a figuras como Myrka Dellanos y Aracely Arámbula. Asimismo, circularon versiones mediáticas sobre supuestas diferencias con Mariah Carey, quien, según esos reportes, habría querido compartir el espacio, mientras que el cantante prefería mantenerlo como un santuario personal.

Ninguno de los involucrados confirmó estas historias, pero contribuyeron a alimentar el halo de misterio que rodea la figura de Luis Miguel, un artista que históricamente ha protegido su vida privada.

La decisión de vender por un monto inferior al estimado de recompra ha generado especulación entre seguidores y expertos inmobiliarios. Analistas del sector señalan que el mercado de lujo en Miami está sujeto a múltiples variables, como la competencia entre propiedades similares, el contexto económico internacional y la dinámica particular del mercado en Brickell.

En el segmento premium, el valor final de cierre puede diferir significativamente del precio pagado años atrás, especialmente cuando se trata de inmuebles de alto perfil asociados a celebridades. En este caso, la propiedad no solo se comercializa por sus características arquitectónicas, sino también por la narrativa que la acompaña.

Más allá de su cotización actual, el penthouse del Jade Brickell Bay se mantiene como una pieza codiciada dentro del mercado inmobiliario de Miami. Combina ubicación estratégica, lujo, diseño personalizado y el peso simbólico de haber sido hogar de uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Para los admiradores de Luis Miguel, esta venta marca el cierre de un capítulo cargado de recuerdos. Para el mercado, representa una oportunidad única de adquirir un inmueble donde convergen exclusividad, arquitectura y la historia íntima de una estrella internacional.