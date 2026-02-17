Drake desata controversia por comprar gorra atribuida a Pablo Escobar

El nombre del rapero vuelve a ocupar titulares internacionales, esta vez por una adquisición que ha encendido el debate en redes sociales.

El artista canadiense Drake habría pagado 75,000 dólares, más de 274 millones de pesos colombianos, por una gorra que, según versiones difundidas por la revista estadounidense Complex, perteneció al narcotraficante Pablo Escobar.

La prenda en cuestión es una gorra verde del histórico equipo de la NBA Boston Celtics, que presuntamente fue utilizada por el exjefe del Cartel de Medellín en la década de 1980. De acuerdo con el medio citado, la subasta se cerró en diciembre y el artículo ya no aparece disponible en la plataforma donde fue ofertado.

La controversia no solo gira en torno al precio pagado, sino también al simbolismo del objeto. La gorra aparece en el documental francés Don Pablo Escobar: Rey de la cocaína, producido por el canal TF1 y filmado en 1988. En las imágenes, captadas de manera clandestina por el periodista Jean-Michel Comiti, se observa a Escobar usando una prenda similar durante una entrevista.

El material audiovisual no fue emitido sino hasta 1995, tres años después de la muerte del narcotraficante, debido a los riesgos que implicaba su difusión en ese momento. Años más tarde, Comiti relató los detalles de esa grabación y explicó que la entrevista se realizó sin autorización plena. Según su testimonio, uno de los momentos más tensos ocurrió cuando un escolta accionó su arma al sospechar que estaba siendo grabado sin permiso.

En redes sociales también circula un registro audiovisual en el que Escobar aparece con una gorra verde con el logo de los Boston Celtics, lo que ha reforzado la idea de que la pieza adquirida por Drake sería la misma o al menos una muy similar a la que usó el capo en aquella grabación.

La compra ha provocado un intenso intercambio de opiniones. Mientras algunos seguidores del cantante defienden su interés por objetos históricos o de colección, otros consideran que este tipo de adquisiciones pueden interpretarse como una forma de glorificación de una figura asociada a uno de los periodos más violentos de la historia reciente de Colombia.

Diversos sectores sostienen que cualquier gesto que pueda entenderse como homenaje a Escobar resulta ofensivo para las víctimas del narcotráfico y la violencia que marcaron al país durante las décadas de 1980 y 1990. En plataformas digitales, usuarios colombianos han insistido en que no se vincule la imagen del país con el legado criminal del exlíder del Cartel de Medellín.

Te puede interesar: Cynthia Erivo habla sobre su amistad con Ariana Grande y responde a rumores tras 'Wicked: For Good'

Te puede interesar: 'Cumbres borrascosas': todos los cambios clave de la película frente a la novela original

No es la primera vez que artistas internacionales enfrentan críticas por referencias a Escobar. En 2016, el reguetonero Nicki Minaj fue cuestionada por usar una camiseta con el apellido del narcotraficante durante un evento en Medellín. Tras un llamado de atención del entonces alcalde Federico Gutiérrez, la cantante ofreció disculpas públicas. Un año después, visitó la tumba de Escobar y publicó fotografías en redes sociales, hecho que autoridades locales calificaron como apología al delito.

El caso de Drake se suma así a una lista de episodios en los que celebridades extranjeras han sido señaladas por referencias que, para muchos colombianos, trivializan el impacto del narcotráfico.

El intérprete canadiense no es ajeno a realizar compras millonarias vinculadas a figuras icónicas. En 2023 adquirió por cerca de un millón de dólares un anillo que perteneció al rapero 2Pac, pieza que también generó titulares por su elevado valor y significado cultural.

Hasta el momento, Drake no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la reciente polémica. Sin embargo, el debate continúa creciendo en redes sociales, donde se confrontan posturas sobre memoria histórica, responsabilidad cultural y los límites del coleccionismo cuando se trata de objetos ligados a personajes controvertidos.