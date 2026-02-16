Cynthia Erivo habla sobre su amistad con Ariana Grande y responde a rumores tras 'Wicked: For Good'

La intensa promoción de la película no solo generó expectativa por el esperado estreno, sino también por la conexión evidente entre sus protagonistas.

Meses después del recorrido mundial, Cynthia Erivo decidió abordar directamente la conversación pública en torno a su vínculo con Ariana Grande, cuestionando las interpretaciones que surgieron sobre su cercanía.

En una entrevista con la revista británica Stylist, la actriz reflexionó sobre la fascinación mediática que despertó su amistad y fue contundente: “Creo que la gente no entendía cómo era posible que dos mujeres fueran amigas, íntimas, y no amantes”.

Durante la gira de prensa, ambas artistas fueron captadas en múltiples ocasiones tomadas de la mano, abrazándose o intercambiando gestos de apoyo en entrevistas. Para algunos seguidores, esas muestras de afecto se convirtieron en motivo de especulación.

Erivo sostuvo que parte del fenómeno responde a la escasa representación de amistades femeninas profundas en el espacio público. “Creo que es porque hay tan poca conversación sobre la amistad femenina platónica que es cercana y real, aunque esté en todas partes”, explicó. Y añadió: “No estamos acostumbrados a verla en cámara, frente a la gente”.

La intérprete de Elphaba también señaló que el público parecía convencido de que “lo hacíamos para las cámaras o que éramos amantes”. Para ella, esa reacción revela una incomodidad social frente a relaciones afectivas que no encajan en narrativas románticas tradicionales.

“Una relación donde las personas están conectadas a veces incomoda; no nos enseñan que esas relaciones nos hacen bien”, subrayó.

Por su parte, Ariana Grande también se pronunció en varias ocasiones sobre el tema. En el pódcast Good Hang, conducido por Amy Poehler, la cantante explicó el origen de sus gestos físicos durante las entrevistas.

“Canalizo mucha energía a través de mis manos”, dijo, detallando que suele estar “siempre tomando una mano, apretando algo o alcanzando algo” cuando comparte espacio con otras personas.

Grande reconoció que esa tendencia se intensificó durante el rodaje y la promoción de Wicked: For Good. “Hay mucho tiempo que pasa entre terminar la filmación y el inicio de la gira de prensa”, comentó, señalando que ambas buscaron mantenerse conectadas y apoyarse “para honrar el proyecto lo más humanamente posible”.

La artista confesó que no dimensionó el impacto de esos gestos hasta que un video viral la mostró sosteniendo el dedo de Erivo en plena entrevista. “No sabía qué demonios estaba pasando”, recordó entre risas.

Semanas después, en diálogo con Variety, amplió la explicación: “Pensé que mi amiga podría necesitar algo frente a la intensidad de las preguntas”, justificando su reacción como un acto instintivo de contención.

La conexión entre ambas no se limitó a gestos simbólicos. Durante el estreno en Singapur, Erivo intervino cuando un influencer se aproximó de forma brusca a Grande en la alfombra roja. En entrevista con TODAY, explicó: “No estaba pensando realmente. Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo”.

Añadió que, aunque no percibió una amenaza concreta, “nunca se sabe en estas circunstancias, y yo solo quería asegurarme de que ella estuviera bien. Ese fue mi primer instinto”.

La reacción fue celebrada por seguidores de Grande, especialmente considerando antecedentes como el atentado ocurrido en Manchester en 2017, un episodio que marcó profundamente a la cantante.

Más allá de la atención mediática, Erivo destacó el equilibrio que lograron construir en el set. En conversación con The Awardist de Entertainment Weekly, explicó cómo sus diferencias se complementaron.

“A mí me gusta el silencio y la soledad para concentrarme, y ella necesitaba contacto o un momento de conexión antes de empezar”, relató, evidenciando que ambas adaptaron sus métodos de trabajo para potenciar el resultado artístico.

Incluso Grande bromeó en algún momento con que ambas resultaron “insufribles” y “fastidiosas” durante la promoción por el entusiasmo compartido.

Hoy, lejos del ruido de la gira, Cynthia Erivo reivindica el valor de las amistades femeninas profundas y visibles. Su mensaje es claro: la intimidad emocional no necesita etiquetas románticas para ser auténtica.