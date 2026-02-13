Maluma lanza 'Con el corazón', la emotiva colaboración póstuma con Yeison Jiménez

Más allá de cifras y reproducciones, la colaboración deja un mensaje claro: los sueños cumplidos, aunque breves, pueden convertirse en eternos cuando quedan grabados en la música.

La música popular colombiana vive un momento cargado de emoción con el estreno oficial de “Con el corazón”, la canción que grabaron Yeison Jiménez y Maluma a finales de 2025 y que vio la luz este 12 de febrero en todas las plataformas digitales, acompañada de un videoclip que ya es considerado un documento histórico para sus seguidores.

El lanzamiento no solo marca una colaboración largamente esperada entre dos referentes de la música colombiana, sino que también funciona como homenaje tras el fallecimiento de Jiménez en un accidente ocurrido el 10 de enero, en el que murieron varios integrantes de su equipo.

Fue el propio Maluma quien anunció semanas atrás que una de las canciones que Yeison dejó grabadas era una colaboración con él. El paisa explicó que decidió publicarla como tributo, respetando la esencia del artista y titulándola con una frase que lo representaba: “Con el corazón”.

El estreno incluyó el videoclip oficial en YouTube, donde se combinan imágenes inéditas del 10 de diciembre de 2025, día en que ambos se reunieron para grabar el tema, con escenas de conciertos de Jiménez. Las imágenes muestran un ambiente de complicidad, risas y celebración, sin saber que sería el último encuentro entre los dos artistas.

En los fragmentos se observa cómo compartieron no solo en el estudio, sino también con sus equipos cercanos, algunos de los cuales fallecieron semanas después.

El video captura un intercambio que hoy resulta especialmente conmovedor. En una conversación espontánea, Yeison le expresó a Maluma la ilusión que sentía por concretar la colaboración: “La gente no sabe lo que va a pasar. No sabes, cabrón, cuántos años esperando este momento”.

La respuesta de Juan Luis, nombre real de Maluma, refleja la conexión entre ambos: “Este era el momento indicado, qué chimba. No era antes ni después, era ahora”.

Al final del videoclip, Maluma incluyó un mensaje directo a su amigo: “Que tu música viva por siempre amigo mío”, acompañado de la fotografía que se tomaron ese 10 de diciembre, imagen que hoy simboliza la unión artística que lograron materializar.

“Con el corazón” mantiene la esencia de la música popular y ranchera que caracterizó a Yeison Jiménez, con un toque urbano aportado por Maluma. La letra refleja la personalidad frontal y sin filtros del protagonista de la historia:

“Ya se te olvidó que cuando tú me conociste yo ya era un patán

Andaba borracho gastándome toda la plata en la barra del bar

Y andas reclamando si así me conociste y así ando

Ahora no vengas a estarme cambiando”.

El tema continúa con versos que refuerzan esa identidad inquebrantable:

“Parece que hubieras olvidado del hombre que te cambió la vida

Queriendo que me quede encerrado si me conociste en la cantina

Voy a pedir billete prestado para gastármelo todo en tequila

No me pidas que cambie el pasado

Yo ya era así, cabrón desde el primer día”.

En el coro, la frase “Corre corazón” funciona como grito liberador, mientras el diálogo musical entre ambos artistas evidencia la química que lograron en el estudio.

Para los seguidores de Yeison Jiménez, el estreno representa mucho más que una canción: es un recuerdo tangible del último proyecto que compartió con uno de los artistas más influyentes del país. Para Maluma, es una forma de mantener viva la memoria de su colega y amigo.

El videoclip no solo documenta una sesión de grabación, sino también una amistad genuina y un sueño cumplido. Las escenas del estudio, las risas y la energía compartida adquieren ahora un significado distinto.

“Con el corazón” ya se posiciona entre los lanzamientos más comentados del año en Colombia, impulsado por la carga emocional que lo rodea y por la fuerza de dos nombres que marcaron generaciones distintas dentro de la música popular.