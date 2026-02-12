James Van Der Beek: su emotiva publicación antes de morir por cáncer colorrectal

La muerte del actor el 11 de febrero, a los 48 años, conmocionó al mundo del entretenimiento.

El actor, recordado por su papel protagónico como Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek (1998-2003), falleció tras una batalla de tres años contra el cáncer colorrectal. Semanas antes de su partida, había compartido en Instagram un mensaje profundamente personal dedicado a su hija Annabel y a su padre, Jim, que hoy cobra un significado especial.

El 25 de enero, apenas dos semanas antes de su fallecimiento, Van Der Beek publicó una fotografía en la que aparecía abrazando a Annabel, de 12 años. La imagen celebraba el cumpleaños compartido entre la niña y su abuelo. En el texto que acompañaba la publicación, el actor reflexionó sobre las similitudes que veía entre ambos y expresó su admiración por las cualidades que compartían.

“Puedo reconocer el mismo corazón cálido, amoroso y tierno. Veo el cuidado y la dedicación que brindan a quienes más aman. Veo la misma creatividad y originalidad acuariana, tan única. Y ambos hacen que cada espacio en el que se encuentran sea más divertido”, escribió.

El mensaje fue uno de los últimos que el intérprete compartió con sus seguidores, quienes durante los últimos años habían seguido de cerca su proceso de tratamiento y recuperación. Casado con Kimberly Van Der Beek, el actor era padre de seis hijos: Olivia, de 15 años; Joshua, de 13; Annabel, de 12; Emilia, de 9; Gwendolyn, de 7; y Jeremiah, de 4. Tras su muerte, la familia difundió un comunicado en Instagram confirmando la noticia.

“Falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo”, señala el mensaje.

Durante su enfermedad, Van Der Beek fue abierto respecto a los desafíos físicos y emocionales que enfrentaba. En diversas entrevistas habló sobre los efectos del tratamiento y los cambios en su cuerpo, incluida la pérdida de peso. Sin embargo, siempre subrayó el apoyo incondicional de su familia y la fortaleza que descubrió en sí mismo.

“Me siento un poco mejor cada mes. Ha requerido más paciencia, más disciplina. Más fuerza de la que sabía que tenía”, expresó el año pasado al referirse a su evolución.

En noviembre de 2024, en una entrevista con la revista People, describió su diagnóstico como una “reorientación de vida” y destacó que tenía mucho por lo cual seguir luchando junto a su esposa e hijos. Esa nueva perspectiva también lo llevó a replantear sus hábitos diarios, desde la alimentación hasta la manera en que valoraba cada momento cotidiano.

Uno de los momentos más comentados de sus últimos meses fue su participación virtual en una reunión del elenco de Dawson’s Creek en septiembre. Los seguidores notaron su apariencia más delgada, consecuencia del tratamiento. Posteriormente, en agosto de 2025, se anunció un reencuentro para realizar una lectura en vivo del episodio piloto con fines benéficos en apoyo a la organización F Cancer y al propio actor. Días antes del evento, comunicó que no podría asistir debido a problemas de salud y envió un mensaje grabado agradeciendo la iniciativa.

Te puede interesar: Natti Natasha derrite a sus fans al mostrar cuánto parecido tiene su hija con ella

Te puede interesar: 'El Virus' de Kenny y Kiara, la canción que promete apoderarse del Carnaval 2026

Su última aparición pública tuvo lugar en diciembre de 2025, cuando concedió una entrevista desde su hogar al periodista Craig Melvin para el programa Today. Allí habló con franqueza sobre su estado de salud y su proceso personal.

“Me siento mucho, mucho mejor que hace un par de meses. Ha sido un camino más largo de lo que jamás pensé. Me ha exigido más paciencia, más disciplina y más fuerza de la que sabía que tenía. Sabía que era fuerte, no sabía que era tan fuerte. Pero me siento bien”, aseguró.

Hoy, tras su partida, aquella última publicación dedicada a su hija Annabel y a su padre adquiere una dimensión aún más profunda. En ella no solo celebraba un cumpleaños compartido, sino que dejaba testimonio de los vínculos que definieron su vida: la familia, el amor y la gratitud.