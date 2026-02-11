'El Virus' de Kenny y Kiara, la canción que promete apoderarse del Carnaval 2026

En una entrevista en el programa Jelou, Kenny explicó que la canción representa “el virus que le da la gente antes de que llegue el carnaval”, mientras Kiara destacó la energía del tema y la emoción por estar en los escenarios.

A pocos días del inicio de las fiestas más esperadas del año, Kenny y Kiara Pérez encendieron la antesala del Carnaval 2026 con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “El Virus”, una propuesta que ya comienza a sonar con fuerza.

Bajo el lema “llegó el virus”, los hermanos Pérez presentan una pieza musical que combina el ritmo tradicional con una energía renovada, fiel al estilo que los ha caracterizado al frente del conjunto La Fuerza Pindín. La agrupación, reconocida por su capacidad de animar cualquier celebración popular, apuesta ahora por un tema fresco, bailable y pegajoso que invita al público a entregarse por completo al espíritu carnavalero.

El propio Kenny compartió en su cuenta de Instagram el mensaje que acompaña el estreno: “Llegó EL VIRUS Cuatro días de tratamiento obligatorio: bailar, brincar y gozar”. La frase no tardó en viralizarse entre seguidores que esperan cada año nuevas canciones para disfrutar durante los cuatro días oficiales de fiesta.

“El Virus” no es solo una canción más en el repertorio del dúo. Desde su concepción, fue pensada como una pieza diseñada para sonar a todo volumen en carros cisterna, desfiles y presentaciones en vivo. Con una estructura rítmica contagiosa desde el primer golpe musical, la canción invita a moverse casi de manera automática.

En una entrevista en el programa Jelou, Kenny explicó que la canción representa “el virus que le da la gente antes de que llegue el carnaval”, mientras Kiara destacó la energía del tema y la emoción por estar en los escenarios.

Además, anunciaron su agenda de presentaciones en distintos carnavales del país, incluyendo Aguadulce, Penonomé, Ocú, Remedios, Las Tablas y Chitré, e invitaron a sus seguidores a consultar los horarios exactos en sus redes sociales: @kennyykiaraoficial.

El dúo promete contagiar de ritmo y diversión a todos los fanáticos de la fiesta más esperada del año.

El compositor Juvenal Nieto logra imprimir en la letra y melodía ese carácter festivo que distingue a los grandes éxitos carnavaleros. La combinación de coros repetitivos y una base instrumental potente refuerza la intención de convertirla en un himno popular, fácil de corear y difícil de olvidar.

La Fuerza Pindín, liderada por los hermanos Pérez, ha sabido posicionarse como una de las agrupaciones más queridas del ámbito musical típico. Su presencia en eventos masivos, especialmente durante la temporada de Carnaval, es casi obligatoria para quienes buscan música que mantenga la pista llena y el ambiente encendido.

Te puede interesar: Rubén Blades prepara su adiós a las giras mundiales y lanza duras críticas políticas

Te puede interesar: Eugenio Derbez confiesa que fue coreógrafo de Flans y bailarín

Parte del éxito del dúo radica en su capacidad para fusionar tradición y modernidad. En “El Virus”, mantienen la esencia del pindín, género profundamente arraigado en la cultura popular, mientras incorporan arreglos dinámicos que conectan con nuevas generaciones.

El resultado es un tema que no solo apela a la nostalgia de quienes han crecido con este ritmo, sino que también atrae a jóvenes que buscan canciones vibrantes para compartir en redes sociales y plataformas digitales. Esa dualidad fortalece su impacto y amplía su alcance en pleno auge del Carnaval 2026.

La frase promocional “cuatro días de tratamiento obligatorio” funciona como un guiño festivo que resume el espíritu de la canción: durante el Carnaval, la única receta válida es bailar sin descanso. La idea del “virus” se presenta aquí en clave positiva, como una metáfora de alegría colectiva que se transmite de persona a persona.

La expectativa crece también ante las presentaciones en vivo de Kenny y Kiara, conocidas por su energía desbordante y conexión directa con el público. Sobre el escenario, el dúo suele convertir cada canción en una experiencia interactiva donde nadie se queda quieto.

Con “El Virus”, los hermanos Pérez reafirman su compromiso de ofrecer música que celebre la identidad popular y mantenga viva la tradición festiva. En un contexto donde el Carnaval representa alegría, encuentro y cultura, su nuevo sencillo se perfila como el soundtrack perfecto para cuatro días de baile, brincos y goce colectivo.

Si algo queda claro es que este “virus” musical ya comenzó a propagarse, y todo indica que será imposible resistirse a su contagioso ritmo durante las fiestas.