Rubén Blades prepara su adiós a las giras mundiales y lanza duras críticas políticas

Rubén Blades, una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana y del pensamiento crítico regional, anunció que se encuentra en la fase final de su carrera sobre los escenarios.

El anuncio llegó acompañado de fuertes declaraciones políticas y reflexiones personales publicadas en su columna Apuntes desde la Esquina, difundida el 7 de febrero de 2026, donde el artista panameño abordó temas internacionales, tensiones geopolíticas y su futuro profesional.

Con casi 78 años, Blades confirmó que las giras programadas para 2026 y 2027, junto a la orquesta de Roberto Delgado, marcarán el cierre definitivo de su etapa como músico itinerante. Aunque aclaró que no se trata de un retiro absoluto, sí adelantó que dejará de realizar presentaciones extensas alrededor del mundo, enfocándose en otros proyectos creativos.

La columna también fue escenario de una respuesta directa a declaraciones del dirigente chavista Diosdado Cabello, quien aseguró que el cantautor había sido “amansado”. Blades rechazó la acusación y cuestionó el funcionamiento de los aparatos propagandísticos, independientemente de su signo ideológico.

“Creo que el “camarada” Diosdado no lee mis escritos o es demasiado deshonesto para admitirlo. Su diatriba fue hecha antes de que los yanquis entraran a su país “como Juan por su casa” y, frente a sus narices, y quizás a su petición o con su consentimiento, secuestraran a su compinche, el dictador Nicolás Maduro”, escribió el músico.

En su análisis sobre Venezuela, Blades cuestionó el silencio de la dirigencia oficialista tras el presunto secuestro de Nicolás Maduro y señaló una profunda contradicción entre el discurso antiimperialista y las decisiones políticas recientes del régimen.

“La verdad es que la “presidenta” Delcy, su hermano, los encargados de los mandos militares y los miembros civiles de su dictadura, todos han quedado callados, obedientes y sumisos a las órdenes del “Imperio” que dicen oponer. Han hecho todo lo que les han ordenado hacer y eso es evidente”, afirmó.

El cantautor también manifestó su solidaridad con dirigentes opositores encarcelados, entre ellos Juan Pablo Guanipa, quien, según denunció, permanece desaparecido tras haber sido secuestrado por simpatizantes del régimen venezolano.

En otro tramo de su columna, Blades se refirió a la situación interna de Panamá, específicamente a la reciente anulación del contrato portuario con una subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings. A su juicio, el acuerdo era perjudicial para el país debido a irregularidades y falta de supervisión estatal. El músico cuestionó además la reacción del gobierno chino ante el fallo judicial.

“Al igual que ocurrió en el caso de la mina de cobre, nuestra esquizofrénica Corte Suprema de Justicia anuncia otro fallo tardío y sospechoso (aunque en mi opinión sea el adecuado) y anula el desfavorable contrato, hecho que provocó inmediatas reacciones internacionales, a favor y en contra”, expresó.

Blades añadió: “Incluso una entidad con la que Panamá no tuvo nada que ver directamente, el gobierno de la República Popular China, ha manifestado su oposición e inconformidad con el fallo. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos manifestó su júbilo porque la decisión judicial pareciera apoyar el falso argumento de que el Canal era operado por los comunistas.”

En el plano artístico, el autor de Pedro Navaja atraviesa una etapa especialmente activa. Tiene previstos dos nuevos álbumes de salsa, el estreno de la película Campeón Gabacho, dirigida por Jonás Cuarón y producida por Alfonso Cuarón, así como la filmación de Armadillo United, donde compartirá elenco con Antonio Banderas y Danny Trejo.

Además, trabaja en su autobiografía, una recopilación de letras y una edición de sus artículos periodísticos. Su objetivo final, según adelantó, es regresar de manera más permanente a Panamá a más tardar en 2028, cerrando así un ciclo histórico que combinó música, cine, política y pensamiento crítico en el escenario global.