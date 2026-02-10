Eugenio Derbez confiesa que fue coreógrafo de Flans y bailarín

El actor es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en México y Hollywood.

Su carrera como actor, comediante, productor y director lo ha consolidado como un referente internacional, pero recientemente el propio artista sorprendió al revelar un episodio poco conocido de sus inicios profesionales: su trabajo como coreógrafo del grupo pop Flans durante la década de los ochenta.

La revelación ocurrió durante una charla con “El Capi” Pérez, donde Derbez habló con total franqueza sobre los años en los que aún no alcanzaba la fama y debía aceptar distintos trabajos para abrirse camino en el medio artístico. A pesar de ser hijo de Silvia Derbez, una de las actrices más influyentes del siglo XX en México, el comediante explicó que su camino no fue sencillo y que también tuvo que “picar piedra”.

“Cuando empezaba mi carrera, cuando andaba picando piedra y que nadie me iba a ver... debe hacer sido en los 80, en mi etapa de bailarín, Mildred, la productora que creó ‘Flans’, me dice ‘Voy a hacer un programa’”, relató Derbez durante la conversación.

En ese contexto, el actor explicó que el proyecto original de Flans no estaba pensado como un grupo musical, sino como un concepto televisivo completamente distinto. Según contó, “no iba a ser un grupo musical, sino un programa de televisión sobre un grupo de fans que luego hacían su grupo musical”. Fue ahí donde surgió la oportunidad laboral para él.

“Ahí me contratan como coreógrafo porque en ese entonces estaba metido en el baile, era bailarín”, reveló Derbez, dejando claro que su formación artística incluía una sólida base en danza y teatro musical, faceta que muy pocos conocen de su trayectoria.

El comediante añadió que, además de encargarse de las coreografías, recibió otra instrucción clave dentro del proyecto. “Vas a ser uno de los actores del programa”, recordó que le indicaron, lo que amplió aún más su participación en aquel concepto televisivo que con el tiempo evolucionaría hasta convertirse en uno de los grupos pop más emblemáticos de México.

Para respaldar su historia, Derbez incluso lanzó un reto público a su entrevistador. “Te reto y si no me debes un día de esclavitud: ve al Teatro Insurgentes y busca la placa de ‘Yo y mi chica’, y ahí me vas a ver donde dice bailarines. Suban la foto para que pueda cobrar un día de esclavitud”, dijo entre risas, demostrando que su pasado como bailarín profesional está documentado.

Te puede interesar: Cardi B protagoniza insólito baile y caída con un robot

Te puede interesar: 'Piratas del Caribe 6': Todo sobre el reboot centrado en el hijo de Jack Sparrow

Más adelante, Eugenio reforzó la idea de que en aquella etapa su vida giraba completamente en torno al baile. “Era bailarín en varias obras musicales, entonces me contrata Mildred para ser el coreógrafo de ‘Flans’”, señaló, confirmando que su participación no fue casual, sino resultado de su experiencia escénica.

Durante la charla también surgieron detalles poco conocidos sobre la formación original de Flans y sus integrantes. Derbez compartió una anécdota personal al revelar que una de las integrantes tenía un vínculo directo con él desde antes de la fama. “Resulta que una de las ‘Flans’, Ivonne, fue compañera mía en la escuela de cine. Eramos compañeros de carrera”, comentó.

Además, explicó que el grupo pudo haber tenido una alineación diferente. “Ilse entró de chiripa a reemplazar a Amparín Serrano, la que creó ‘Distroller’, una de las chavas más creativas que he conocido en mi vida. No recuerdo las razones, pero decidió no estar de última hora”, relató.

Estas confesiones muestran una faceta poco explorada de Eugenio Derbez y confirman que, antes del reconocimiento internacional, su carrera estuvo marcada por disciplina, versatilidad y trabajo constante en distintos escenarios del espectáculo mexicano.