'Piratas del Caribe 6': Todo sobre el reboot centrado en el hijo de Jack Sparrow

Según el reconocido insider Jeff Sneider , Disney está impulsando un reboot de la saga que aún no ha sido anunciado formalmente y que todavía no cuenta con director confirmado.

Después de años de rumores y guiones descartados, Piratas del Caribe 6 comienza a tomar forma con un enfoque completamente renovado que busca combinar la esencia del universo original con una nueva generación de personajes.

El estudio, bajo la dirección del CEO Josh D’Amaro y la presidenta creativa Dana Walden, está decidido a revitalizar la franquicia. La guionista Krysty Wilson-Cairns, nominada al Oscar por 1917, estaría en conversaciones para escribir el nuevo libreto, aportando frescura y un enfoque contemporáneo a la historia.

Antes de Wilson-Cairns, el veterano guionista de la saga Ted Elliott, coautor de las primeras cuatro entregas, contribuyó a uno de los borradores más recientes. Sin embargo, como reconoció el productor Jerry Bruckheimer en declaraciones a ComingSoon.net, el proceso ha sido largo y complejo: “Estamos trabajando en un guion. Si no lo tenemos bien en el papel, no va a llegar a la pantalla. Tuvimos dos guiones en un momento, luego uno se cayó y seguimos con el otro”.

El dato más relevante de esta nueva entrega es que el hijo de Jack Sparrow sería el protagonista central, marcando un giro significativo respecto a las películas anteriores. Junto a él aparecería una nueva heroína femenina, un personaje que originalmente se había concebido para Margot Robbie, quien había estado vinculada a un spin-off nunca producido. Según Sneider, Disney busca crear “un personaje original e icónico, concebido como un cruce punk-rock entre Jack Sparrow y la Cruella de Vil de Emma Stone”, con el objetivo de capturar el espíritu irreverente que caracterizó a la saga desde sus inicios, pero con un tono más moderno y audaz.

El regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow sigue siendo incierto, un factor que podría influir en la narrativa y el presupuesto del filme. ComicBook.com señala que las altas tarifas del actor podrían ser un factor decisivo. No obstante, Bruckheimer confirmó a Variety en agosto de 2025: “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en la página”.

El productor subrayó además que la película continúa en desarrollo: “Seguimos trabajando en el guion. Queremos hacerla. Solo tenemos que dar con el guion correcto. Todavía no llegamos a eso, pero estamos cerca”.

En cuanto a la dirección, el regreso de Gore Verbinski, responsable de las tres primeras películas, está descartado. En entrevista con ScreenRant, el cineasta explicó: “Siento que ya di todo lo que podía dar. Hice tres películas y, para mí, fue una gran oportunidad para aprender y probar cosas nuevas. Cuando ya sabes cómo hacer algo, se vuelve menos interesante o menos peligroso”.

Verbinski se mostró optimista sobre el futuro del universo pirata: “Es tan grande que hay posibilidades infinitas de contar nuevas historias. Les deseo lo mejor”.

El plan creativo de Disney sugiere que la franquicia seguirá explorando historias de aventuras en alta mar, pero con un enfoque más inclusivo y moderno. La intención del estudio es mantener la irreverencia y el humor característicos de la saga, mientras introduce personajes que puedan conectar con una audiencia más joven y diversa.

Con un guion en desarrollo y un enfoque narrativo centrado en la próxima generación de piratas, Piratas del Caribe 6 promete renovar la saga sin perder la esencia que la hizo un fenómeno global. Aunque aún quedan preguntas sobre el reparto y la dirección final, la película apunta a ser un reinicio estratégico, capaz de atraer tanto a los fanáticos de siempre como a nuevas audiencias, asegurando que el espíritu aventurero de Jack Sparrow siga navegando en los mares del cine.