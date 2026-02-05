'Problema Resuelto': Samy y Sandra Sandoval se unen a Principal y ponen a bailar a Panamá

El Carnaval 2026 ya tiene banda sonora, y promete sonar fuerte en cada tarima, culeco y calle del país.

Samy y Sandra Sandoval, máximos exponentes de la música típica panameña, sorprendieron al público al unir fuerzas con Principal, uno de los nombres más influyentes del dancehall y reggae nacional, en el remix oficial de “Problema Resuelto”, una colaboración que apunta directamente al corazón fiestero de Panamá.

Este lanzamiento representa mucho más que una canción de temporada. Se trata de una fusión cuidadosamente construida entre el acordeón y la cumbia tradicional con la energía urbana que caracteriza a Principal. El resultado es un tema explosivo que conecta generaciones y estilos, sin perder la esencia cultural que identifica a cada uno de los artistas involucrados.

El remix oficial de “Problema Resuelto” fue estrenado el 1 de febrero de 2026 a través del canal de YouTube de Principal, marcando así el inicio formal de su ofensiva musical para el Carnaval. Desde su lanzamiento, el tema ha llamado la atención por su capacidad de unir lo típico con lo urbano de manera natural, sin forzar sonidos ni identidades.

Samy y Sandra Sandoval, conocidos como “Los Patrones de la Cumbia”, encuentran en esta colaboración una nueva forma de expandir el alcance de la música típica panameña, mientras que Principal, considerado el “Rey del Dancehall”, aporta su flow, su energía y su conexión con las nuevas generaciones. El junte fue anunciado con entusiasmo bajo la frase: “Un junte histórico Ya Disponible en todas las plataformas!”, una declaración que resume el impacto esperado del proyecto.

Aunque este remix es una de sus cartas más fuertes para la temporada, los hermanos Sandoval no se detienen ahí. Paralelamente, también están impulsando otro tema exclusivo para el Carnaval titulado “Ella tiene un Sugar”, estrenado a mediados de enero de 2026, demostrando que su estrategia musical apunta a dominar la fiesta con propuestas variadas y actuales.

La colaboración ha sido descrita dentro de la industria como un movimiento estratégico para sacudir el panorama musical panameño desde el arranque del año. La mezcla de géneros, públicos y trayectorias convierte a este lanzamiento en una apuesta segura para sonar sin descanso durante las festividades.

Con una carrera sólida, Samy y Sandra Sandoval son una referencia obligada de la música típica panameña. A lo largo de su trayectoria han lanzado 15 álbumes, vendido más de 30 mil discos y obtenido un disco de platino. Entre sus éxitos más recordados se encuentran “Brindemos por lo muerto”, “La mujer Superficial”, “La Gallina Fina”, “Oiga el viejo pa' jodé” y “Lo que no da se deja”.

Uno de los hitos más importantes de su carrera ocurrió en el Festival “Encuentro de Acordeones” en 1994, donde interpretaron “La Gallina Fina”, consolidándola como una de las canciones más populares de su repertorio. En años recientes, temas como “La Raspadura” han mantenido su vigencia en el gusto del público.

Además, su impacto ha trascendido la música. Han participado en programas de televisión y en 2018 hicieron historia al representar a Panamá en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en la categoría folclórica con “Como Gozo”, siendo su primera convocatoria a este importante evento internacional. En 2025 tuvieron una magnífica presentación en los Premios Juventud.

Con “Problema Resuelto”, Samy y Sandra junto a Principal no solo presentan una canción para bailar, sino una declaración clara: el Carnaval 2026 será diverso, potente y orgullosamente panameño.