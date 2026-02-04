Ricky Martin dedica una poderosa carta a Bad Bunny tras su triunfo histórico en los Grammy

El histórico triunfo del artista en los Premios Grammy 2026 sigue generando reacciones dentro y fuera de la industria musical.

Una de las más contundentes y emotivas llegó de la mano de Ricky Martin, quien publicó una carta abierta dedicada al artista urbano tras su victoria sin precedentes, en la que no solo celebró su éxito artístico, sino el impacto cultural y humano de su propuesta.

La misiva fue publicada el martes 3 de febrero en el diario puertorriqueño El Nuevo Día bajo el título “Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, y posteriormente compartida por el propio Ricky Martin a través de sus historias de Instagram. En ella, el ícono del pop latino exaltó el logro de Bad Bunny, quien se alzó con tres gramófonos dorados, incluido el de Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer artista en ganar esta categoría con una producción completamente en español.

“Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammy, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, escribió Martin en uno de los pasajes más destacados de la carta.

El intérprete de Livin’ La Vida Loca, quien protagonizó uno de los crossovers más influyentes de la música latina a finales de los años 90, subrayó el valor de mantenerse fiel a la identidad en una industria que históricamente ha exigido adaptaciones lingüísticas y culturales para alcanzar el éxito global.

“Sé lo que significa llegar sin soltar de dónde vienes. Sé lo que pesa, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros lo piden. Por eso, lo que has alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana”, añadió. Y remató con una frase que se ha viralizado rápidamente: “Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”.

El impacto de Debí Tirar Más Fotos va más allá de los premios. El álbum pasó cuatro semanas en el primer lugar del Billboard 200 y acumula 50 semanas liderando la lista Top Latin Albums. Además, obtuvo el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, mientras que la canción “EoO” fue reconocida como Mejor Interpretación de Música Global.

En su carta, Ricky Martin también destacó uno de los momentos más significativos de la noche: el discurso de Bad Bunny al recibir el premio, en el que abordó la situación de la comunidad inmigrante en Estados Unidos y criticó las políticas de persecución y separación.

“Lo que más me tocó de verte allí en el escenario de los Grammys fue el silencio de toda la audiencia cuando hablaste. Cuando defendiste a la comunidad inmigrante, cuando señalaste un sistema que persigue y separa, hablaste desde un lugar que reconozco muy bien, ese donde el miedo y la esperanza conviven, donde millones viven entre idiomas, fronteras y sueños aplazados”, escribió Martin.

Bad Bunny, durante su intervención, hizo referencia a ICE y llamó a rechazar el odio, instando a actuar siempre “con amor”, un mensaje que reforzó su imagen como una de las voces más influyentes de su generación.

“Este logro es para una generación a la que le enseñaste que no se negocia su identidad y que el éxito no está reñido con la autenticidad”, concluyó Ricky Martin. “Yo, desde el corazón, de un boricua a otro, desde el respeto y el amor, te doy las gracias por recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”.

El camino histórico de Bad Bunny continuará este domingo 8 de febrero, cuando se convierta en el primer artista que canta primordialmente en español en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, consolidando un momento decisivo para la representación latina en los escenarios más influyentes del mundo.