Kim Kardashian y Lewis Hamilton: de la amistad a un romance que cruzó continentes

Según reveló Daily Mail, este acercamiento no es reciente ni fortuito: se trata de una conexión que se ha construido durante más de una década, lejos de los focos y bajo una estricta reserva.

La relación entre las celebridades, dos figuras que dominan mundos tan distintos como el entretenimiento y el automovilismo, ha pasado de ser una amistad prolongada y silenciosa a convertirse en uno de los vínculos más comentados del panorama internacional.

El primer cruce entre la empresaria estadounidense y el siete veces campeón de Fórmula 1 se produjo en 2014, durante la ceremonia de los GQ Men of the Year Awards en Londres, informó Daily Mail. En ese momento, ambos mantenían relaciones sentimentales con otras personas: Kardashian estaba casada con Kanye West y Hamilton era pareja de la cantante Nicole Scherzinger. Aun así, el encuentro marcó el inicio de una relación cordial que se mantuvo con el paso de los años.

Con el tiempo, Hamilton comenzó a formar parte del entorno social y familiar de Kardashian. Daily Mail detalló que el piloto británico desarrolló una relación cercana con Kanye West, así como con Kris Jenner y Kendall Jenner. En 2015, incluso fue invitado a compartir celebraciones familiares, como la Pascua, y acompañó a los Kardashian-West en el área VIP del festival Glastonbury durante la presentación de West.

Ese mismo año, Hamilton expresó públicamente, según recogió Daily Mail, que valoraba en una pareja aspectos como el sentido del humor, la espontaneidad, los valores familiares, la humildad y el afecto genuino. West, por su parte, describió al piloto como alguien presente en la dinámica familiar y dispuesto a apoyar los intereses personales de quienes lo rodeaban.

La dinámica entre Kardashian y Hamilton cambió de forma significativa tras la separación de Kim y Kanye West, anunciada en 2021 y finalizada legalmente en 2022, precisó Daily Mail. A partir de entonces, la relación entre la empresaria y el piloto se volvió más frecuente y cercana, aunque sin declaraciones públicas que confirmaran un vínculo romántico. Durante ese periodo también surgieron rumores que involucraban a Hamilton con Kendall Jenner y con la modelo Juliana Nalu, versiones que el propio piloto desmintió, aclarando que solo existía amistad, según el mismo medio.

El punto de inflexión se habría producido a comienzos de 2026. De acuerdo con Daily Mail, Kim Kardashian viajó en avión privado para reunirse con Hamilton en el exclusivo Estelle Manor, un hotel de lujo ubicado en los Cotswolds, en el Reino Unido. Fuentes citadas por el tabloide británico señalaron que la pareja disfrutó de masajes en pareja y una cena privada, bajo estrictas medidas de seguridad. Las habitaciones utilizadas, ubicadas en la zona principal del complejo, superan las £1.000 por noche.

La cercanía entre ambos también quedó en evidencia durante las celebraciones de Año Nuevo en Aspen, Colorado, donde asistieron juntos a una fiesta organizada por la actriz Kate Hudson, indicó Daily Mail. Posteriormente, viajaron a París para el lanzamiento de la colaboración NikeSKIMS, evento en el que compartieron protagonismo y se alojaron en el hotel Le Bristol, uno de los favoritos de celebridades internacionales.

Pese a la exposición mediática que rodea tanto a Kardashian como a Hamilton, la pareja ha optado por mantener su vida personal bajo un marcado hermetismo. Según subrayó Daily Mail, ninguno de los dos ha realizado comentarios oficiales sobre el estado de su relación, incluso cuando los encuentros y viajes entre Europa y Estados Unidos han alimentado el interés del público.

Mientras las especulaciones continúan, Kim Kardashian y Lewis Hamilton parecen transitar esta etapa con discreción, complicidad y un manejo calculado de la atención mediática, consolidando una relación que, aunque tardó años en evolucionar, hoy capta la mirada del mundo.