Abuela de 81 años se convierte en gamer para ayudar a su nieto con cáncer

En un entorno digital dominado por creadores jóvenes, Sue Jacquot , una mujer de 81 años residente en Arizona, Estados Unidos, se ha convertido en un fenómeno inesperado dentro de la comunidad gamer.

Con un canal de YouTube dedicado a Minecraft, Jacquot decidió adentrarse en el mundo de los videojuegos no por entretenimiento ni fama, sino con un objetivo claro y urgente: recaudar fondos para cubrir los costos médicos del tratamiento contra el cáncer de su nieto Jack.

La adulta mayor, conocida en plataformas digitales como “GrammaCrackers”, comenzó a publicar videos hace apenas unas semanas. En su primer contenido explicó que su incursión en el universo gamer no fue improvisada. Durante cuatro meses de práctica constante, aprendió las dinámicas básicas del juego con la ayuda de Austin, otro miembro de su familia, quien la introdujo al funcionamiento de Minecraft antes de que decidiera grabarse y compartir su experiencia con el público.

“Los primeros meses me sentía algo intimidada y solo jugaba un poco, pero en los últimos meses he estado jugando intensamente y me ha gustado mucho. Te invito a que me acompañes en mi nueva aventura”, expresó Jacquot en el video que marcó el inicio de su canal.

Minecraft, un videojuego basado en la exploración de mundos infinitos y la construcción con recursos recolectados, se convirtió en el escenario perfecto para el estilo pausado y cercano de la abuelita estadounidense. En sus grabaciones, Jacquot explica con detalle la importancia de recolectar materiales para construir refugios, desarrollar estructuras creativas y protegerse de las criaturas que aparecen durante la noche, a las que describe como “realmente malas”.

A diferencia de los canales tradicionales de gaming, caracterizados por ediciones rápidas y comentarios técnicos, el contenido de GrammaCrackers ha captado la atención por su tono amable, didáctico y genuino. Su sorpresa frente a elementos simples del juego, como las gallinas, las flores o los paisajes virtuales, ha generado una conexión especial con miles de espectadores de distintas edades.

Aunque Sue Jacquot ha sido reservada respecto a los detalles médicos, se sabe que su nieto Jack, de 17 años, fue diagnosticado con sarcoma, un tipo de cáncer que se origina en los huesos o los músculos. Esta situación fue el principal motor que la llevó a crear su canal y a destinar todos los ingresos generados por la plataforma al tratamiento del joven.

En otra de sus publicaciones, Jacquot explicó que su nieto lleva más de un año sometiéndose a quimioterapia de manera intensa, lo que ha implicado altos costos médicos. Por esta razón, además de los ingresos de YouTube, la familia decidió abrir una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos hospitalarios que no fueron asumidos por el seguro.

El impacto de su iniciativa ha sido notable. Actualmente, el canal de GrammaCrackers acumula 369 mil suscriptores, una cifra que continúa en aumento y que ha transformado por completo la vida digital de esta abuela gamer. Sin embargo, para Jacquot, el crecimiento de su audiencia no representa un punto final, sino una motivación adicional para seguir creando contenido.

“He planeado varios videos de Minecraft muy interesantes para este mes. Espero que sean de su agrado. ¡Los quiero!”, escribió en la descripción de uno de sus videos más recientes, en el que celebró el crecimiento sostenido de su comunidad.

Más allá de los números, la historia de Sue Jacquot se ha convertido en un ejemplo de solidaridad, aprendizaje continuo y ruptura de estereotipos. Su experiencia demuestra que nunca es demasiado tarde para adquirir nuevas habilidades, adaptarse a la tecnología y utilizar las plataformas digitales como una herramienta para generar impacto real en la vida de quienes más se ama.