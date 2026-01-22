Katy Perry debuta en la escena internacional junto a Justin Trudeau durante el Foro de Davos

El Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, no solo volvió a reunir a líderes políticos, empresariales y sociales de todo el mundo, sino que también sirvió como escenario para una aparición que no pasó desapercibida.

La cantante estadounidense Katy Perry acompañó por primera vez a Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, a un evento de alto perfil internacional, marcando así su debut oficial como pareja en un contexto de relevancia política global.

Aunque la relación entre la intérprete de Fireworks y el político canadiense se conoce desde el verano pasado, esta fue la primera ocasión en la que Perry participó públicamente como acompañante de Trudeau en una cita vinculada directamente a la agenda internacional. Hasta ahora, ambos habían sido vistos juntos en entornos privados o eventos de carácter más informal, pero Davos representó un paso simbólico hacia una exposición conjunta mucho mayor.

Durante el encuentro, Katy Perry optó por un estilismo sobrio y elegante, acorde con el entorno diplomático del foro. La artista lució un traje de dos piezas en tono beige, compuesto por una chaqueta de punto con amplio cuello redondo, que llevaba completamente abotonada, y una falda lápiz del mismo color. El conjunto se completó con un moño bajo, pulido y discreto, que dejaba al descubierto unos pendientes dorados de gran tamaño. Sus gafas de montura amplia aportaron un toque distintivo a un look que fue interpretado como una clara adaptación a la formalidad del evento.

Los rumores sobre la relación comenzaron a circular el pasado verano, apenas un mes después de que la cantante confirmara su ruptura con el actor Orlando Bloom, padre de su hija Daisy. El primer indicio público de que algo más que una amistad los unía se produjo cuando ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Montreal. Poco tiempo después, Justin Trudeau asistió a uno de los conciertos de Katy Perry, lo que reforzó las especulaciones.

La relación fue ganando visibilidad con el paso de los meses. En octubre, la pareja fue fotografiada compartiendo momentos íntimos a bordo de un yate en Santa Bárbara. Semanas más tarde, ya sin intención de ocultarse, viajaron juntos a París, donde la cantante celebró su 41.º cumpleaños, consolidando así su vínculo ante la opinión pública.

El papel de Katy Perry comenzó a adquirir un matiz más cercano a la esfera diplomática a principios de diciembre, cuando la pareja posó junto al ex primer ministro de Japón y su esposa durante un viaje al país asiático. Aquella imagen marcó un punto de inflexión, al situar a la artista en un entorno tradicionalmente reservado para figuras políticas y representantes institucionales.

La confirmación más personal de la relación llegó con la despedida del año. Katy Perry dio la bienvenida al 2026 compartiendo una veintena de imágenes que resumían momentos clave de su 2025. Entre ellas destacó una fotografía tomada al atardecer en la que aparece junto a Justin Trudeau mientras ella lo besa en el cuello, una imagen que fue interpretada como una declaración pública de su relación.

En esa misma publicación, la cantante también incluyó una imagen junto a su expareja Orlando Bloom, de quien, al anunciar su separación, afirmó que siempre seguiría siendo “familia”. Este gesto reforzó la narrativa de una transición personal marcada por el respeto y la convivencia, especialmente por el bienestar de su hija en común.

La presencia de Katy Perry en Davos junto a Justin Trudeau no solo confirma la solidez de su relación, sino que también abre interrogantes sobre el rol que la artista podría asumir en futuros eventos internacionales. Por ahora, su aparición conjunta en uno de los foros más influyentes del mundo deja claro que esta historia trasciende el ámbito del espectáculo para instalarse, al menos simbólicamente, en la escena global.