Tommy Lee Jones | Revelaciones judiciales de su hija Victoria indican que estuvo embarazada

La muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor, continúa rodeada de interrogantes y nuevos elementos que amplían el complejo panorama de sus últimos meses de vida.

A comienzos de este año, el fallecimiento de la joven, de 34 años, generó una profunda conmoción tanto en el entorno familiar como en la opinión pública. Ahora, documentos judiciales han revelado un dato hasta ahora desconocido: Victoria habría estado embarazada meses antes de su muerte.

Victoria Jones fue hallada sin vida el Día de Año Nuevo en el hotel Fairmont, un establecimiento de lujo ubicado en San Francisco, California. De acuerdo con información difundida por TMZ y People, los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir una llamada poco antes de las tres de la madrugada, ante una posible sobredosis y un cuadro de cianosis. Pese a la gravedad del hecho, la causa oficial de la muerte no ha sido determinada.

Las autoridades descartaron desde un inicio la existencia de un delito. Un portavoz policial, citado por NBC Bay Area, indicó que no se encontraron indicios criminales en la escena. Días después del fallecimiento, la familia del actor rompió el silencio con un breve comunicado: “Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones”. En el mismo mensaje, realizaron una solicitud expresa: “Por favor, respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Gracias”, según recogió People.

Semanas después de la tragedia, nuevos documentos judiciales obtenidos por US Magazine arrojaron luz sobre una circunstancia desconocida. Según esos informes, Victoria Jones estaba embarazada en octubre, en un período especialmente complicado de su vida. En ese momento, enfrentaba cargos por delito menor de intoxicación pública y resistencia a un oficial de policía en el condado de Santa Cruz, acusaciones de las que se declaró inocente.

Los documentos legales de ese proceso incluían una afirmación clave: “El abogado está informado y cree que la Sra. Jones está embarazada”. A esta información se suma un certificado de defunción obtenido por el Daily Mail, en el que también se señala que Victoria estuvo embarazada durante el último año, aunque sin precisar la fecha exacta ni confirmar si lo estaba al momento de su fallecimiento.

Esta incertidumbre añade un peso emocional aún mayor a la pérdida para Tommy Lee Jones y su familia. De confirmarse que Victoria esperaba un hijo en el momento de su muerte, el impacto de la tragedia adquiriría una dimensión todavía más devastadora.

La joven había atravesado dificultades legales y personales en el pasado reciente. En agosto de 2023, el actor solicitó formalmente la tutela de su hija. Documentos del Tribunal Superior del Condado de Marin, revisados por la revista People, indican que Jones pidió la designación de un profesional externo para el cuidado personal de Victoria. El tribunal aprobó la solicitud y estableció una tutela por un período limitado.

Aunque los motivos específicos no fueron detallados públicamente, el San Francisco Chronicle informó que Victoria se encontraba internada en un hospital bajo custodia psiquiátrica involuntaria, luego de que las autoridades consideraran que representaba un riesgo para sí misma o para terceros. Durante ese proceso, el actor buscó que, una vez finalizada la hospitalización, su hija fuera trasladada directamente a un centro de rehabilitación.

La tutela temporal concluyó en diciembre de 2023, cuando Tommy Lee Jones solicitó oficialmente el cierre del procedimiento. Victoria, alejada entonces de la vida pública, había tenido una breve incursión en el cine durante su adolescencia, participando en proyectos vinculados a la carrera de su padre.

Fue la única hija del actor con su exesposa Kimberlea Cloughley, con quien también tuvo un hijo, Austin. Victoria apareció en películas como Los hombres de negro II, Los tres entierros de Melquiades Estrada y Deuda de Honor. En una entrevista con The New Yorker en 2006, Tommy Lee Jones expresó con orgullo: “Ella es una buena actriz, tiene su tarjeta SAG y habla un español impecable”.

Tras su divorcio, el actor contrajo matrimonio en 2001 con la fotógrafa Dawn Laurel-Jones. Mientras tanto, el caso de Victoria sigue generando preguntas sin respuesta, en un contexto marcado por el dolor, el silencio y la búsqueda de claridad tras una pérdida profundamente trágica.