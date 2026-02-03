Sabrina Carpenter sufre fuerte crítica de PETA por usar una paloma viva en su show

Hasta el momento, los representantes de la cantante no han emitido comentarios oficiales en respuesta a las críticas de la organización.

La actuación de apertura de la artista en los Grammy 2026, celebrados en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, no solo marcó el inicio de una de las ediciones más mediáticas de la premiación, sino que también desató una intensa polémica en torno al uso de animales vivos en espectáculos musicales.

La controversia surgió pocas horas después de la gala, cuando la organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) cuestionó públicamente la decisión artística de la cantante de subir al escenario con una paloma blanca durante su presentación.

La escena ocurrió al final de la interpretación de “Manchild”, sencillo con el que Carpenter inauguró la ceremonia. Tras una puesta en escena ambientada como un aeropuerto y una plataforma metálica que simulaba la parte superior de un avión, la artista apareció sosteniendo una paloma viva, que agitó sus alas mientras ella observaba al público y cerraba la actuación. El momento, transmitido en directo a millones de espectadores, fue suficiente para provocar una reacción inmediata por parte de la organización defensora de los derechos animales.

A través de sus redes sociales, PETA compartió una imagen de la cantante con el ave y expresó su rechazo de forma contundente. “¿De verdad Sabrina Carpenter acaba de llevar un pájaro al escenario en 2026? La cantante de ‘Manchild’ muestra comportamientos infantiles. Dejen a los animales fuera de los #GRAMMYs”, escribió la organización en una publicación que rápidamente se viralizó.

La crítica se intensificó con otro mensaje en el que PETA calificó el acto de manera aún más severa: “Llevar un pájaro vivo al escenario de los Grammy es una estupidez, una lentitud, una inutilidad y una crueldad”, frase que hizo alusión directa a versos de la propia canción interpretada por la artista. Para la organización, el uso del animal no solo fue innecesario desde el punto de vista artístico, sino también perjudicial para su bienestar.

PETA explicó que este tipo de entornos representan un riesgo considerable para las aves. “Las luces brillantes, los ruidos fuertes y el manejo causan miedo y angustia a un pájaro que pertenece a volar libremente en el cielo abierto”, afirmó la entidad, subrayando que los espectáculos masivos suelen ser altamente estresantes para animales que no están habituados a ese tipo de estímulos.

La polémica se produjo en una noche especialmente relevante para Sabrina Carpenter, quien llegaba a la gala como una de las favoritas, con seis nominaciones. La cantante competía en categorías de alto perfil como Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por Man’s Best Friend, además de varias menciones por “Manchild”, incluyendo Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Video Musical. Sin embargo, pese a su protagonismo durante la ceremonia, Carpenter no obtuvo ningún premio.

Aun así, su presencia fue constante a lo largo de la transmisión, tanto por la actuación inicial como por sus apariciones en cámara durante otros segmentos del evento, donde se le vio bailando y reaccionando a las presentaciones de otros artistas. La edición de los Grammy 2026, conducida nuevamente por Trevor Noah, contó con actuaciones de múltiples figuras de la industria y fue seguida por millones de personas en televisión y plataformas digitales.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de animales en espectáculos de entretenimiento. PETA reiteró su postura histórica de que los animales no deben ser tratados como accesorios escénicos ni utilizados para generar impacto visual, e instó a productores y artistas a optar por alternativas que no impliquen sufrimiento animal.

Mientras tanto, la conversación continúa creciendo en redes sociales y medios especializados, donde el nombre de la cantante quedó vinculado a una discusión más amplia sobre ética, arte y responsabilidad en los grandes eventos de la industria musical.