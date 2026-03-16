Fiscalía investiga 'tráfico de influencias' en contrato millonario de software para revisado vehicular con la ATTT

La investigación se desarrolla por posibles delitos contra la administración pública en las modalidades de peculado en distintas formas y tráfico de influencias, vinculados a la adjudicación de un contrato refrendado el 22 de marzo de 2023 por un monto de 1 millón 462 mil 572 dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una investigación de oficio por presuntas irregularidades en la concesión de un contrato relacionado con servicios tecnológicos para el revisado vehicular fue abierta por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación se desarrolla por posibles delitos contra la administración pública en las modalidades de peculado en distintas formas y tráfico de influencias, vinculados a la adjudicación de un contrato refrendado el 22 de marzo de 2023 por un monto de 1 millón 462 mil 572 dólares.

Te podría interesar: Becas del Ifarhu podrían orientarse a carreras y técnicos con mayor demanda laboral, según director

La entidad explicó que el contrato fue suscrito entre una empresa privada y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para la prestación de servicios de software y digitalización del sistema de revisado vehicular. De acuerdo con la información preliminar, el acuerdo también contempla una adenda firmada el 5 de julio de 2024 y establece una concesión con 10 años de ejecución.

Tras la apertura del proceso, el Ministerio Público realizó las primeras diligencias de investigación, que incluyeron una inspección en la sede de la ATTT, con el objetivo de recabar documentación e información relacionada con el contrato.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán en las próximas semanas con otras actuaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.