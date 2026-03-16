Becas del Ifarhu podrían orientarse a carreras y técnicos con mayor demanda laboral, según director

La iniciativa surge en medio de un contexto en el que el desempleo juvenil ronda el 18%, según explicó Godoy.

Ciudad de Panamá, Panamá/En los próximos días, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará un estudio para identificar las carreras prioritarias y las necesidades profesionales del país, con el objetivo de orientar las becas hacia áreas con mayor demanda laboral. Así lo reveló en Noticias AM, el director de la entidad, Carlos Godoy.

La iniciativa surge en medio de un contexto en el que el desempleo juvenil ronda el 18%, según explicó Godoy. El funcionario advirtió que muchos estudiantes actualmente no forman parte de esa estadística porque continúan en formación académica, pero señaló que, si se financian carreras con baja demanda laboral, podrían convertirse en profesionales sin empleo en los próximos años.

El estudio actualizará un análisis realizado en 2021 y evaluará las necesidades por zonas geográficas, tomando en cuenta las potencialidades económicas y productivas de cada región del país. La intención es que las becas respondan a las demandas del mercado laboral y contribuyan a mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

Para la elaboración del informe, el director indicó que el Ifarhu prevé trabajar con empresas privadas, universidades, comunidades y autoridades locales, con el fin de identificar las áreas profesionales que requieren mayor formación. También se analizará el impulso de carreras técnicas, consideradas una alternativa con mayor rapidez de inserción laboral y menores costos de formación.

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El anuncio se dio en medio de la divulgación de los resultados preliminares del concurso nacional de becas, en el que participaron más de 163 mil estudiantes de todo el país. De ese total, cerca de 131 mil jóvenes fueron preseleccionados, lo que representa la mayor cantidad de beneficiarios en un concurso de becas desde la creación de la institución.

La demanda superó ampliamente el presupuesto inicial asignado para el programa. Mientras el Ifarhu contemplaba inicialmente 50 millones de dólares, las solicitudes alcanzaron un monto superior a 123 millones. Ante este escenario, Godoy señaló que la institución realizó ajustes para ampliar el número de beneficiarios, lo que implicará una inversión aproximada de 73 millones de dólares para cubrir las becas en distintos niveles educativos.

Según el funcionario, las provincias con mayor cantidad de estudiantes preseleccionados suelen coincidir con las regiones de mayor población estudiantil, entre ellas la provincia de Panamá, Veraguas y Chiriquí. El programa contempla becas desde educación primaria hasta estudios de doctorado, incluyendo también estudiantes con discapacidad.

Godoy también informó que el Ifarhu avanza en procesos de revisión y depuración de expedientes relacionados con becas, préstamos y auxilios económicos otorgados en años anteriores. Entre las medidas en desarrollo se encuentra la creación de expedientes electrónicos, con el objetivo de mejorar la digitalización de la información y facilitar a los beneficiarios el seguimiento de sus trámites sin necesidad de acudir presencialmente a la institución.

Además, la entidad trabaja en la actualización de reglamentos y en la implementación de procesos que permitan fortalecer la transparencia y la modernización administrativa. Las autoridades indicaron que próximamente se anunciarán los cronogramas de verificación y entrega de documentos para los estudiantes preseleccionados en el concurso de becas.