Michael B. Jordan explica por qué sigue viviendo con sus padres a los 38 años

En una industria donde el éxito suele medirse por mansiones, independencia temprana y estilos de vida solitarios, Michael B. Jordan ha decidido romper el molde.

A sus 38 años, en el punto más alto de su carrera y recientemente nominado al Premio Oscar como Mejor Actor por su papel de Smoke en Sinners, el actor estadounidense ha revelado que continúa viviendo con sus padres por una razón profundamente personal.

Lejos de tratarse de una necesidad económica, la decisión de Jordan responde a una convicción emocional que ha defendido públicamente en varias entrevistas. El actor ha sido claro en señalar que su prioridad es aprovechar el tiempo con su familia, especialmente ahora que es consciente de lo limitado que puede ser.

Durante una reciente aparición en el programa CBS News Sunday Morning, el intérprete habló abiertamente sobre este tema, desafiando estereotipos asociados a la fama y la edad adulta. “Es verdad. Porque quiero a mis padres. Y, ya sabes, a medida que envejecemos, y nos damos cuenta de que el tiempo es corto y limitado, por desgracia, no podemos vivir para siempre en este planeta, y tenemos una cantidad finita de tiempo, y tengo una gran relación con mis padres, y quiero estar con ellos todo lo que pueda. No me molesta”, afirmó.

Michael B. Jordan nació en Santa Ana, California, pero creció en Newark, Nueva Jersey, luego de que su familia se mudara cuando él era niño. Es el hijo del medio y tiene dos hermanos. A lo largo de los años, ha hablado en múltiples ocasiones sobre sus sueños de infancia, muchos de los cuales ya ha logrado cumplir, entre ellos comprar una casa para sus padres y asegurar su jubilación, para que no tuvieran que seguir trabajando.

El actor, conocido mundialmente por sus papeles en Pantera Negra y la trilogía de Creed, logró adquirir la vivienda familiar incluso antes de su participación en el universo cinematográfico de Marvel, un hito personal que considera uno de los mayores logros de su vida. Más allá del éxito profesional, Jordan ha demostrado que su noción de triunfo está íntimamente ligada al bienestar de quienes lo criaron.

Durante la entrevista, también dejó claro que su agenda laboral, que suele exigirle largas temporadas fuera de casa, influyó en su decisión. Vivir con sus padres le permite que el tiempo compartido no se limite a llamadas ocasionales o visitas esporádicas, sino a una convivencia real cuando sus compromisos se lo permiten.

“Quiero estar con ellos todo el tiempo que pueda”, ha reiterado el actor en distintas oportunidades, subrayando que su elección no responde a comodidad ni dependencia, sino a una relación sólida y cercana con sus progenitores.

El tema cobró aún más relevancia tras conocerse su nominación al Oscar por Sinners, una producción que se ha convertido en un fenómeno dentro de la industria cinematográfica. Jordan reveló que la primera persona a la que llamó tras recibir la noticia fue su madre, con quien compartió un momento cargado de emoción. Según contó, ambos lloraron juntos y él aún se encuentra asimilando el impacto del reconocimiento.

Sinners, dirigida por Ryan Coogler, hizo historia al obtener 16 nominaciones al Premio de la Academia, convirtiéndose en la película con más nominaciones de todos los tiempos. El filme compite en categorías como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Original, Mejor Casting, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Sonido, Mejor Canción Original y Mejores Efectos Visuales.

En medio de este reconocimiento histórico, Michael B. Jordan ha demostrado que, para él, el verdadero éxito no se mide solo en premios, sino en presencia, gratitud y vínculos familiares, una postura que ha generado admiración y conversación más allá de Hollywood.