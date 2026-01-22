Zootopia 2 rompe récords y se convierte en la película animada más exitosa de todos los tiempos

Zootopia 2, producción de Walt Disney Animation Studios, se consolidó oficialmente como la película animada más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial, superando a títulos emblemáticos del género y reafirmando el poder de las franquicias animadas en la taquilla global.

De acuerdo con cifras oficiales del estudio, la secuela alcanzó una recaudación total de USD 1.703 millones en todo el mundo. De ese monto, USD 390 millones corresponden al mercado estadounidense, mientras que USD 1.313 millones provienen de territorios internacionales. Con estos números, la película no solo dejó atrás a Intensa-Mente 2, sino que también se posicionó como la novena película más taquillera en la historia del cine, sin distinción de género.

El impacto fue inmediato desde su estreno, ocurrido el 26 de noviembre de 2025. En apenas cinco días, Zootopia 2 logró una recaudación global de USD 559,5 millones, estableciendo el mejor debut animado de todos los tiempos. Este desempeño la llevó al primer lugar entre los estrenos de 2025 registrados por la Motion Picture Association (MPA).

Uno de los mercados más determinantes para el éxito del filme fue China, donde la producción alcanzó USD 619 millones, convirtiéndose en la película animada de un estudio estadounidense más exitosa en ese país. La respuesta del público fue tan contundente que la cinta logró ubicarse en el primer lugar histórico de recaudación dentro del mercado chino para su categoría.

En América Latina, el fenómeno tampoco pasó desapercibido. La película superó los 27 millones de espectadores y acumuló USD 114,6 millones, consolidándose como el mayor estreno de Walt Disney Animation Studios en la región. Países como México, Brasil y Argentina registraron salas llenas durante semanas, confirmando el atractivo transversal de la historia para públicos de todas las edades.

El dominio de Zootopia 2 también se reflejó en los rankings de la MPA, donde encabeza la lista de las películas animadas más exitosas, seguida por Intensa-Mente 2 y Frozen 2. Si se suman los resultados de ambas entregas de Zootopia, la franquicia supera los USD 2.730 millones a nivel mundial, ubicándose entre las sagas animadas más rentables de la historia.

El éxito comercial estuvo acompañado por una sólida recepción crítica. La película obtuvo la distinción “Verified Hot” en Rotten Tomatoes, alcanzó un 96 % de aprobación del público y recibió una calificación “A” en CinemaScore. Estos indicadores reflejan una conexión efectiva con audiencias diversas y una valoración positiva tanto del relato como de su ejecución técnica.

Te puede interesar: Juego de Tronos | ‘El Caballero de los Siete Reinos’: la nueva serie que expande Westeros

Te puede interesar: Super Bowl LX: Green Day abrirá el evento mientras crece el debate por Bad Bunny

Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, destacó la relevancia de este logro y agradeció el respaldo del público: “Este logro pertenece, ante todo, a los fans de todo el mundo, cuyo entusiasmo lo hizo posible. Estamos inmensamente orgullosos de nuestros cineastas Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino… Zootopia 2 es un logro extraordinario, y agradecemos a todos los que ayudaron a hacerla realidad”.

El rendimiento de Zootopia 2 también impulsó significativamente el mercado de productos asociados, incluyendo juguetes, ropa y artículos escolares, ampliando su influencia dentro de la industria del entretenimiento familiar.

Mientras la película ocupa el primer lugar histórico, la atención ahora se centra en los próximos estrenos que podrían desafiar su récord. Entre ellos figuran The Super Mario Galaxy Movie, Toy Story 5, Frozen 3, Minions 3 y Shrek 5, producciones que, aunque cuentan con franquicias consolidadas, enfrentan un desafío considerable para alcanzar las cifras logradas por la secuela de Disney.

Por ahora, Zootopia 2 no solo lidera la taquilla, sino que redefine los límites del cine animado contemporáneo, consolidándose como un referente histórico del género y un fenómeno cultural a escala global.