Super Bowl LX: Green Day abrirá el evento mientras crece el debate por Bad Bunny

La edición número LX del Super Bowl ya comienza a marcar agenda antes de que ruede el balón.

La NFL confirmó que Green Day será la banda encargada de abrir la ceremonia el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, una elección que coincide con una creciente polémica por la designación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo del medio tiempo.

Para el trío californiano, la presentación tendrá un componente simbólico. El estadio se encuentra a poco más de una hora de Rodeo, California, ciudad natal de la banda, lo que convierte su participación en una suerte de regreso a casa. En el comunicado oficial de la liga, Billie Joe Armstrong celebró la noticia: “Estamos emocionados de abrir el Super Bowl 60 en nuestro propio patio”.

El vocalista también destacó el carácter conmemorativo de la ceremonia inaugural, pensada para rendir homenaje a las seis décadas del campeonato y acompañar la entrada al campo de jugadores más valiosos de distintas épocas, en una noche seguida por millones de espectadores alrededor del mundo.

El anuncio de Green Day se produjo en paralelo a una fuerte discusión pública por la presencia de Bad Bunny como figura central del show del descanso. El artista puertorriqueño, uno de los nombres más influyentes de la música global, ha sido objeto de críticas por parte de sectores conservadores, principalmente por cantar en español en un evento de máxima audiencia en Estados Unidos.

Entre las reacciones más comentadas estuvo la de la ex piloto Danica Patrick, quien escribió en redes sociales: “No deberían permitirse canciones en español en uno de los eventos televisivos más importantes de Estados Unidos”.

Bad Bunny, cuyo repertorio combina trap latino, reguetón, hip hop y salsa, se ha caracterizado por mantener una postura pública frente a temas sociales y políticos. En una entrevista previa, el artista explicó que decidió no llevar su gira Debí Tirar Más Fotos a Estados Unidos por temor a operativos de ICE, la agencia de inmigración, y por la posibilidad de incidentes durante sus conciertos.

Estas declaraciones intensificaron la controversia. Corey Lewandowski, asesor de Seguridad Nacional, incluso mencionó la posibilidad de aumentar la vigilancia migratoria durante el Super Bowl LX, una afirmación que generó nuevas críticas y reacciones en redes sociales.

La participación de Green Day tampoco está exenta de carga política. Los integrantes de la banda han sido abiertos opositores a la administración de Donald Trump y han expresado mensajes críticos contra sectores conservadores tanto en entrevistas como en sus canciones. Su presencia en la apertura del evento refuerza la idea de que el Super Bowl LX apostará por una diversidad de voces y posturas culturales.

Mientras el debate continúa, Bad Bunny ha optado por responder desde el terreno artístico. El cantante lanzó un tráiler exclusivo para Apple Music, en el que aparece bailando en Puerto Rico, acompañado por personas de distintas edades, géneros y orígenes, bajo la sombra de un flamboyán. El video está musicalizado con “BAILE INoLVIDABLE”.

Según Apple Music, el material funciona como “una invitación abierta a todo el mundo para unirse a Bad Bunny y dejarse llevar por el ritmo, la unidad y la riqueza cultural que solo él puede aportar al escenario global”.

El artista, que acumula casi 50 millones de seguidores en redes sociales y cuenta con seis nominaciones a los próximos Premios Grammy, dedicó este momento a sus raíces.

“Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”, afirmó en declaraciones recogidas por People.

El espectáculo del Super Bowl LX será producido por la NFL, Apple Music y Roc Nation, y se transmitirá el 8 de febrero de 2026 a través de NBC, Telemundo y Peacock. Además del show musical, la jornada incluirá la interpretación del himno nacional estadounidense a cargo de Charlie Puth, mientras que Brandi Carlile y Coco Jones interpretarán “America the Beautiful” y “Lift Every Voice and Sing”, respectivamente.

Con Green Day dando inicio a la noche y Bad Bunny como protagonista del descanso, el Super Bowl LX promete convertirse en un evento donde música, identidad cultural y debate mediático convergen en el escenario deportivo de mayor audiencia en Estados Unidos.