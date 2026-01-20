Juego de Tronos | ‘El Caballero de los Siete Reinos’: la nueva serie que expande Westeros

‘El Caballero de los Siete Reinos’ (A Knight of the Seven Kingdoms) llegó a HBO Max el 18 de enero, ofreciendo una mirada más íntima y humana de Westeros, ambientada cien años antes de los acontecimientos que marcaron a la serie original. Esta nueva producción se aleja de las intrigas palaciegas, los dragones y las guerras entre grandes casas, para enfocarse en quienes suelen quedar al margen de la historia oficial: los habitantes comunes de Poniente.

La serie está inspirada en la novela corta ‘The Hedge Knight’, escrita por George R.R. Martin, y narra las aventuras de Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, y su joven escudero Egg, dos personajes que recorren un reino aún gobernado por la dinastía Targaryen, cuando el recuerdo de los dragones sigue presente, aunque ya no dominan los cielos.

Según explicó Ryan Condal, guionista y productor ejecutivo del proyecto, el enfoque de la historia responde a una necesidad creativa distinta dentro de la franquicia. En diálogo con Entertainment Weekly, señaló que la serie muestra cómo las personas comunes sufren las consecuencias de los enfrentamientos entre la nobleza, una perspectiva poco explorada en el universo creado por Martin.

La trama sigue a Dunk, un joven huérfano criado en Desembarco del Rey, quien se convierte en caballero tras la muerte de su mentor, Ser Arlan de Pennytree. Con recursos limitados, Dunk hereda la armadura y los caballos de su antiguo señor y decide viajar al torneo de Ashford, un evento que cambiará su destino.

En ese camino aparece Egg, un niño inquieto que insiste en convertirse en su escudero. La relación entre ambos se construye desde la desconfianza inicial hasta una lealtad profunda, mientras se ven envueltos en conflictos que superan ampliamente sus aspiraciones personales.

Durante su estadía en Ashford, Dunk y Egg chocan con Aerion Brightflame Targaryen, un príncipe impulsivo y cruel, interpretado por Finn Bennett. Estos enfrentamientos los obligan a enfrentar pruebas que ponen a juego su honor, su sentido del deber y su supervivencia en un reino donde la sangre noble sigue imponiendo las reglas.

Condal reveló que la idea de llevar los relatos de Dunk y Egg a la televisión no es reciente. Según contó a Entertainment Weekly, el proyecto comenzó a tomar forma hace casi ocho años, cuando HBO buscaba nuevas maneras de expandir la franquicia.

“Tuve la oportunidad de presentar la historia porque era un apasionado de estos personajes”, explicó el productor.

El elenco está encabezado por Peter Claffey, quien da vida a Ser Duncan el Alto, mientras que Dexter Sol Ansell interpreta a Egg. El primer adelanto oficial de la serie fue presentado por HBO Max en agosto del año pasado, mostrando escenas de combates con espada y paisajes que remiten al Poniente clásico, aunque con un tono más contenido y cercano.

La primera temporada consta de seis episodios, dirigidos por Sarah Adina Smith, responsable de tres capítulos, y Owen Harris, quien dirige los otros tres y cuenta con experiencia en producciones como Black Mirror.

Aunque ‘The Hedge Knight’ tiene apenas 164 páginas, una extensión considerablemente menor que las novelas principales de la saga, George R.R. Martin participa activamente como guionista y productor ejecutivo, garantizando que la adaptación mantenga fidelidad al espíritu original de su obra.

Los lectores de la saga conocen el destino final de Dunk: con el paso de los años se convierte en Lord Comandante de la Guardia Real durante el reinado de Aegon V, acompaña a su hermano Aemon al Muro y encuentra un final trágico en la Tragedia de Summerhall, un incendio misterioso que también acaba con la vida del rey.

La posibilidad de futuras temporadas está abierta, ya que existen más relatos escritos por Martin sobre estos personajes. Por ahora, la primera entrega promete duelos, aventuras y una visión más cercana de la vida cotidiana en Westeros.

“Los fanáticos serán recompensados con otra gran serie en el universo de Canción de Hielo y Fuego”, anticipó Condal para Entertainment Weekly.