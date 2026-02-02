Will Smith al borde de la muerte: quedó atrapado bajo el hielo del Ártico en rodaje de documental

Durante el rodaje de una inmersión bajo el hielo en el Polo Norte, el artista quedó atrapado bajo una gruesa capa helada, poniendo su vida en riesgo durante varios minutos de tensión.

El actor y productor estadounidense Will Smith vivió una de las experiencias más extremas y arriesgadas de su vida mientras grababa su más reciente proyecto audiovisual para National Geographic, una docuserie disponible en Disney+ que lo lleva a recorrer algunos de los entornos más hostiles del planeta.

Smith relató el incidente en una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, donde explicó con detalle cómo una escena cuidadosamente planificada se transformó en una situación crítica e impredecible. El actor participaba en una inmersión de buceo bajo el hielo, una práctica extremadamente técnica que se realiza en aguas cubiertas por capas de hielo que pueden alcanzar hasta tres metros de espesor.

Según explicó, el equipo descendió varios metros bajo la superficie helada, conectados a la superficie mediante cables de seguridad. Sin embargo, en medio de la inmersión, Smith comenzó a escuchar la orden de abortar la operación, momento en el que intentó regresar al punto de salida sin éxito.

“Fuimos a bucear al polo norte, así que hicimos una inmersión bajo el hielo, que puede tener hasta tres metros de espesor; es como una cordillera invertida. Cuando nos sumergimos, empiezo a oír, abortar inmersión, así que fui a salir y choqué con el hielo, y dije: oh no will, y empiezo a halar la cuerda y tirarte de nuevo al agujero, pero accidentalmente me quité la máscara, el oxígeno, y dije; oh no Will, cálmate. Solo haré cosas de negros ahora”, relató el actor, provocando risas en el estudio.

La pérdida momentánea de la máscara de oxígeno representó el mayor peligro del episodio, especialmente considerando las temperaturas extremas del entorno. Smith explicó que tuvo que obligarse a mantener la calma y seguir el cable de seguridad para orientarse bajo el hielo, mientras el equipo en superficie reaccionaba rápidamente para sacarlo del agua, evitando un desenlace fatal.

Tras superar el momento de angustia, el actor describió cómo la experiencia cambió por completo cuando logró observar la luz del sol filtrándose a través del hielo, una imagen que calificó como profundamente conmovedora y casi espiritual. Lejos de dramatizar el hecho, Smith aseguró que esa vivencia lo marcó de manera positiva, aunque reconoció que le hizo replantearse el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir.

“Hacía -37 grados en el Polo Sur, y es curioso porque se deja de sentir frío, se siente como fuego. Se siente como lo opuesto al frío. Y era como si tuviera barba de explorador. Ese fue mi objetivo durante todo el show”, comentó en tono humorístico, aclarando además que su intención siempre fue mostrar reacciones auténticas y que ninguna situación fue preparada previamente para las cámaras.

La docuserie “De polo a polo con Will Smith” sigue al actor durante un recorrido de 100 días por los siete continentes, enfrentando condiciones extremas que van desde selvas tropicales y desiertos hasta regiones polares. A lo largo del viaje, Smith interactúa con comunidades locales, participa en investigaciones científicas y se involucra en actividades relacionadas con la conservación ambiental.

El incidente en el Ártico se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la producción, no solo por el riesgo que implicó, sino por la honestidad con la que el actor decidió compartir la experiencia. La serie combina aventura, ciencia y reflexión personal, mostrando una faceta poco conocida de una de las figuras más reconocidas de Hollywood.