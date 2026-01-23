Victoria Beckham sufre tras la polémica carta pública de su hijo Brooklyn

La reciente carta pública de Brooklyn Beckham, en la que expone su versión del conflicto con sus padres, ha desencadenado una ola de reacciones que ya está teniendo consecuencias visibles tanto en el ámbito personal como en el digital.

Han pasado poco más de 24 horas desde que el hijo mayor del matrimonio decidió romper el silencio y detallar los episodios que, según su testimonio, marcaron el deterioro de la relación familiar. En su relato, Brooklyn apuntó directamente a su madre, Victoria Beckham, a quien acusa de haber mostrado desprecios reiterados hacia su esposa, Nicola Peltz. Entre los hechos mencionados figuran la supuesta negativa a diseñar el vestido de boda y una interrupción durante el baile nupcial, situaciones que, de acuerdo con su versión, evidenciaron una falta de aceptación hacia su pareja.

El impacto de la carta no se limitó a la exposición mediática. Con el paso de las horas comenzaron a surgir voces que respaldan el relato de Brooklyn, como el testimonio de Rebecca Loos, exempleada de la familia, lo que elevó aún más la tensión alrededor del caso. Lo que inicialmente parecía un conflicto íntimo terminó por escalar hacia una controversia pública difícil de contener.

David y Victoria Beckham, según fuentes cercanas, se despertaron sorprendidos por la difusión del comunicado de su hijo. Aunque el exfutbolista había manifestado anteriormente que “a los hijos hay que dejarles que se equivoquen y darles su tiempo”, evitó cualquier referencia directa a la carta en sus redes sociales, optando por el silencio frente a las acusaciones.

Lejos de pausar su actividad digital, la pareja decidió continuar con su rutina habitual en redes sociales, compartiendo contenidos como si nada hubiera ocurrido. Victoria, por ejemplo, felicitó públicamente a su excompañera de Spice Girls, Emma Bunton, por su cumpleaños y aprovechó para promocionar el próximo concierto de su hijo Cruz Beckham en sus historias.

Sin embargo, esa aparente normalidad contrasta con una decisión reveladora: la supresión de los comentarios en sus publicaciones. La medida llegó después de que sus perfiles se llenaran de mensajes hostiles, ataques personales e insultos dirigidos tanto a Victoria como a David Beckham. Entre los comentarios que circularon antes del cierre se leían frases como: “Tu hijo apoyó a su esposa, cosa que tu marido infiel no hizo contigo”, “Creemos a Brooklyn”, “Finalmente descubrimos el secreto de Victoria”, “Solía ser tu fan, ya no más”, “¿Por qué aceptas que tu hijo salga con la ex de Brooklyn y no a la esposa de este?” y “La marca sobre los valores familiares”.

Estos mensajes convirtieron los perfiles de la pareja en un auténtico tribunal público, donde miles de usuarios emitieron juicios de valor sobre la vida privada de una de las familias más famosas del Reino Unido. La presión digital dejó en evidencia el alto costo emocional que implica la exposición constante cuando los conflictos familiares salen a la luz.

Lejos de disiparse, la controversia parece ganar fuerza. Especialistas en análisis de redes sociales comenzaron a difundir videos y recopilaciones de apariciones públicas pasadas que, según ellos, mostrarían señales previas de tensión e incomodidad entre los miembros de la familia Beckham. Gestos, silencios y momentos incómodos son ahora reinterpretados bajo una nueva narrativa.

Este episodio, que mezcla fama, vínculos familiares y redes sociales, no solo pone en entredicho la imagen pública de Victoria y David Beckham, sino que también abre un debate más amplio sobre los límites entre lo privado y lo público cuando las disputas personales se convierten en contenido viral. Por ahora, todo indica que esta historia aún está lejos de llegar a su capítulo final.