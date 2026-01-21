Stranger Things: Finn Wolfhard se reúne con el elenco: “Listos para hacer películas de adultos”

El paso del tiempo quedó en evidencia durante el reciente reencuentro del actor con Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin en el escenario de Saturday Night Live.

Más que una aparición televisiva, el momento funcionó como una reflexión pública sobre lo que significa haber crecido bajo la mirada constante de una audiencia global, desde la infancia hasta la adultez.

Wolfhard, quien comenzó a interpretar a Mike Wheeler en Stranger Things cuando tenía apenas 12 años, recordó con ironía el alcance masivo de la serie de Netflix. “400 millones de personas me vieron crecer. Qué sueño”, dijo, sintetizando en una frase el impacto cultural de la producción y la exposición que implicó para su elenco juvenil.

Durante la charla, el actor canadiense abordó cómo muchas de las etapas personales más significativas de su adolescencia quedaron registradas por las cámaras. Con humor, reconoció que gran parte de su proceso de maduración ocurrió frente al público, algo que hoy observa con distancia y autoconciencia. La conversación estuvo marcada por la risa, pero también por una lectura honesta del costo emocional de la fama temprana.

Wolfhard señaló que, pese al paso de los años, una parte del público continúa asociándolo con el niño que apareció en la primera temporada de la serie. Hoy, con 23 años, el actor afirmó sentirse listo para asumir nuevos retos profesionales y dejar atrás esa imagen infantil. “Ahora las cosas son diferentes”, expresó, destacando que su etapa actual le permite explorar proyectos más acordes a su edad y experiencia.

El agradecimiento hacia los seguidores también fue central en su discurso. “Gracias a todos los que nos vieron crecer en la serie. Y luego entraron a internet y comentaron sobre cómo cambiaban nuestras caras y cuerpos”, dijo, reconociendo tanto el apoyo como el escrutinio constante que acompañó al elenco durante una década.

El momento más simbólico llegó cuando, alzando una copa junto a sus compañeros, Wolfhard reafirmó el vínculo que los une más allá de la ficción: “Aunque ahora seamos adultos, ustedes siempre serán mis amigos. ¿Está bien? Así que brindemos. Brindis. Sí. ¿Está bien? Por ti, que estás conduciendo SNL. Sí. Y por nosotros, estrellas infantiles, que ahora estamos listos para hacer películas de adultos”.

Ese proceso de cierre también quedó reflejado en el documental Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5, estrenado en Netflix el 12 de enero. La producción ofrece una mirada íntima al final de una de las series más influyentes de la plataforma y recoge uno de los momentos más emotivos del rodaje: la despedida de Wolfhard de su personaje.

“Empecé este show cuando tenía 12 años con estos chicos. Me sentía solo de niño, pero al hablar con los Duffer por primera vez sentí que tenía amigos. Ahora tengo muchos más amigos”, expresó el actor ante el equipo, en una escena que resume el espíritu del proyecto.

Dirigido por Martina Radwan, el documental pone en primer plano el trabajo colectivo detrás de la serie. Según Ross Duffer, la última temporada implicó 237 días de rodaje, 6.725 tomas y más de 630 horas de material, cifras que evidencian la magnitud de la producción.

El cierre no estuvo exento de debate. Mientras muchos seguidores celebraron el recorrido y el esfuerzo creativo, otros expresaron críticas en foros digitales sobre el desenlace, un temor que el propio Wolfhard había mencionado previamente al referirse a finales polémicos de otras grandes series.

Más allá de las opiniones divididas, el reencuentro en SNL y el documental confirman que Stranger Things no solo marcó una generación de espectadores, sino que definió la vida de quienes crecieron dentro de Hawkins. Para Finn Wolfhard, el final representa algo más que el cierre de una serie: es el inicio consciente de una nueva etapa.