Enrique Iglesias: Su hermana confirma estar a salvo en Qatar mientras crece la tensión en Medio Oriente

La pareja, que reside en la capital, Doha , ha recurrido a redes sociales para transmitir tranquilidad sobre su situación.

La hermana menor de Enrique Iglesias, Ana Boyer, salió al paso de la preocupación de familiares, amigos y seguidores al asegurar que se encuentra a salvo en Qatar junto a su esposo, el extenista Fernando Verdasco, y sus tres hijos, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Desde 2016, Ana Boyer y Fernando Verdasco han hecho de Doha su hogar, combinando la vida familiar con proyectos personales y profesionales. Actualmente, esperan con emoción la llegada de su cuarta hija, que nacerá en 2026, completando la familia tras sus tres varones: Miguel (6 años), Mateo (5 años) y Martín (recién nacido en 2024).

A través de Instagram Stories, Ana compartió una fotografía desde la ciudad y escribió:

“Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto”.

Por su parte, Fernando Verdasco publicó una vista panorámica de Doha, acompañada de un emoji en forma de corazón, confirmando que la familia se mantiene tranquila y unida pese a la delicada situación internacional.

La pareja ha recibido numerosas muestras de apoyo de amigos y familiares, quienes se han mostrado preocupados por la seguridad de los niños y la futura madre, resaltando el cariño y la solidaridad que rodea a la familia.

Ana Boyer es la hija menor de la reconocida socialité Isabel Preysler, quien tuvo cinco hijos en tres matrimonios distintos. De su primer matrimonio con Julio Iglesias nacieron Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias; de su segunda unión con el aristócrata español Carlos Falcó, nació Tamara Falcó; y de su matrimonio con el economista Miguel Boyer, Ana es la menor de todos.

Además, por parte de su padre, Ana tiene otros dos hermanos, Laura y Miguel Boyer Arnedo, completando así una familia extensa y mediática.

Mientras Ana se encuentra en Doha, sus hermanos mayores, Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias, permanecen en Estados Unidos, y Tamara Falcó está en Tokio, Japón, acompañando a su esposo Íñigo Onieva tras participar en el maratón de la ciudad.

Desde su llegada a Qatar, la familia ha logrado construir un estilo de vida discreto y adaptado a la cultura local, equilibrando la crianza de sus hijos con sus actividades profesionales. La familia mantiene un perfil bajo, pero la reciente escalada de conflictos en Medio Oriente generó preocupación entre quienes los siguen de cerca.

Te puede interesar: Selena Gomez | El beso viral a Benny Blanco que dividió las redes: 'Se está humillando'

Te puede interesar: Taylor Swift logra que 'Swiftie' sea reconocido oficialmente en el diccionario de inglés

Ana Boyer ha utilizado sus redes sociales para informar sobre su bienestar y calmar rumores, demostrando que la seguridad de su familia es prioridad y que permanecen atentos a los acontecimientos internacionales.

La pareja espera con ilusión el nacimiento de su cuarta hija, que llegará este 2026 y completará la familia tras sus tres varones. Fuentes cercanas aseguran que la niña será recibida con mucho amor por sus hermanos mayores y que la pareja vive este momento con gran felicidad.

“Con la llegada de la nueva integrante de la familia, los orgullosos papás completarán su felicidad”, señalaron allegados de la pareja.

A pesar de la incertidumbre generada por los recientes ataques en Medio Oriente, Ana Boyer ha reiterado que la familia se encuentra resguardada y segura en Doha. Tanto ella como Fernando Verdasco y sus hijos siguen las recomendaciones de seguridad y permanecen vigilantes ante cualquier eventualidad.

Con estas declaraciones, Ana busca tranquilizar a familiares, amigos y seguidores, demostrando que, aunque lejos de su país natal y en medio de un escenario complejo, la familia se mantiene unida, protegida y en paz.

Por ahora, la prioridad de los Boyer-Verdasco es garantizar la seguridad de sus hijos, disfrutar de la vida familiar en Doha y preparar con ilusión la llegada de su cuarta hija, rodeados del apoyo y afecto de sus seres queridos.