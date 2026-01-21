Beckham: un video del pasado evidencia la tensión entre Brooklyn, Nicola Peltz y la familia

Un breve video grabado en 2023 durante el estreno en Londres del documental de Netflix sobre David Beckham volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales.

Aunque el clip tiene apenas unos segundos y carece de audio relevante, su difusión ha sido interpretada por muchos usuarios como una evidencia temprana de las tensiones que hoy marcan la relación entre Brooklyn Beckham, su esposa Nicola Peltz, y David y Victoria Beckham.

Las imágenes corresponden a la alfombra roja del evento, donde la familia posaba ante los fotógrafos. En el registro se observa a David y Victoria Beckham ubicados al centro, mientras Brooklyn aparece a un costado. En un momento, el joven extiende el brazo fuera de cuadro para invitar a Nicola Peltz a integrarse a la fotografía familiar. La actriz se acerca con aparente cautela y, una vez situada, dirige una mirada seria hacia sus suegros antes de que continúe la sesión fotográfica.

Aunque el gesto es breve, numerosos usuarios lo han señalado como una señal de incomodidad evidente. La grabación no muestra un intercambio verbal ni una discusión explícita, pero la expresión corporal de Nicola y la distancia física entre Victoria Beckham y su hijo han sido ampliamente analizadas como indicios de un clima tenso.

La reaparición del clip coincide con un momento clave: la reciente publicación de un extenso comunicado de Brooklyn Beckham, en el que el joven de 26 años aborda de manera directa el distanciamiento con su familia. El texto, dividido en seis páginas, marca la primera vez que Brooklyn se pronuncia públicamente y sin ambigüedades sobre el conflicto.

En el documento, Brooklyn afirma que no desea una reconciliación con sus padres y sostiene que su relación con Nicola Peltz ha estado atravesada por tensiones familiares desde antes de su boda, celebrada en abril de 2022. Según su versión, las diferencias se profundizaron durante la organización del enlace y estuvieron vinculadas tanto a decisiones personales como a asuntos profesionales y de imagen pública.

En uno de los pasajes más contundentes, Brooklyn aseguró: “Mis padres han estado intentando sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado. Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi nombre”.

El joven también relató un episodio específico ocurrido durante la planificación de la boda, que, según él, agravó el conflicto familiar: “Durante la planificación de la boda, mi madre llegó al extremo de llamarme ‘malvado’ porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera, Sandra, y a la niñera de Nicola en nuestra mesa, ya que ninguna de ellas tenía marido”.

En su declaración, Brooklyn Beckham fue aún más lejos al señalar que sus padres habrían incentivado ataques mediáticos y digitales en su contra. Afirmó que la presión no solo se dio en el ámbito privado, sino también a través de filtraciones y acciones en redes sociales.

“Desde el momento en que comencé a defenderme ante mi familia, he recibido interminables ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya”, escribió.

Asimismo, aseguró que incluso sus hermanos habrían sido involucrados en esta dinámica: “Incluso mis hermanos fueron enviados a atacarme en las redes sociales, antes de que finalmente me bloquearan de la nada el verano pasado”.

En los últimos meses, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han estado ausentes de varios eventos familiares importantes, incluidos actos relacionados con el 50º cumpleaños de David Beckham, una ausencia que no pasó desapercibida para el público ni para la prensa internacional.

Hasta ahora, David y Victoria Beckham no han emitido declaraciones públicas específicas en respuesta al comunicado de su hijo. Fuentes cercanas a la familia han indicado que no existe un proceso legal en curso y que el conflicto se mantiene en el ámbito personal.

La circulación del video de 2023, sumada a las palabras de Brooklyn, ha reforzado la percepción de que las tensiones no son recientes, sino el resultado de una fractura que se ha ido gestando con el paso del tiempo y que hoy parece más expuesta que nunca.