Peor película del cine según los Razzie 2026: 'Blanca Nieves' lidera las nominaciones

La temporada de premios volvió a mostrar su lado más ácido con el anuncio de las nominaciones a el galardón que cada año destaca lo más cuestionado del cine comercial.

En esta edición, dos producciones concentraron gran parte de la atención: Blanca Nieves y los siete enanos, la nueva versión del clásico de Disney, y La guerra de los mundos, protagonizada por Ice Cube. Ambas películas acumularon seis nominaciones y se posicionaron como las grandes “favoritas” en esta particular competencia.

Los Golden Raspberry Awards, conocidos popularmente como los Razzie, celebrarán su ceremonia número 46 el próximo 14 de marzo, apenas unas horas antes de la entrega de los Premios Oscar. Desde su creación, estos galardones funcionan como una sátira del circuito tradicional de reconocimientos, señalando aquellas producciones y actuaciones que no lograron convencer ni a la crítica ni al público.

El caso de Blanca Nieves y los siete enanos resultó especialmente llamativo, ya que se trata de una de las apuestas más ambiciosas del estudio Disney en su estrategia de reinterpretar sus clásicos animados. Sin embargo, la recepción fue tibia y las críticas apuntaron tanto a decisiones creativas como a las interpretaciones, lo que terminó reflejándose en su liderazgo dentro de la lista de nominados.

Junto a ella aparece La guerra de los mundos, una reinterpretación moderna del relato clásico de ciencia ficción que tampoco logró cumplir las expectativas. La presencia de Ice Cube como protagonista no fue suficiente para evitar que la película quedara señalada en varias categorías clave, consolidándola como una de las más cuestionadas del año.

Uno de los aspectos que más conversación generó fue la categoría de peor actor. Entre los nominados figura Abel “The Weeknd” Tesfaye, quien fue incluido por su participación en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores. En esta producción, el artista canadiense interpretó una versión ficticia de sí mismo, un experimento narrativo que no terminó de convencer. La película sumó, además, otras cuatro nominaciones, confirmando que el salto de figuras musicales al cine sigue siendo un terreno de alto riesgo.

The Weeknd competirá en esta categoría con Dave Bautista por Tierras perdidas, Ice Cube por La guerra de los mundos, Scott Eastwood por Alarum y Jared Leto por Tron: Ares. La presencia de nombres tan reconocidos evidencia uno de los sellos característicos de los Razzie: no distinguir entre estrellas consagradas o producciones independientes cuando se trata de señalar actuaciones fallidas.

En la categoría de peor actriz, la lista tampoco pasó desapercibida. Las nominadas incluyen a Ariana DeBose por Amor Explosivo, Milla Jovovich por Tierras perdidas, Natalie Portman por La Fuente de la Juventud, Rebel Wilson por Duro de casar y Michelle Yeoh por Star Trek: Sección 31. La inclusión de actrices galardonadas y con prestigio internacional demuestra que ni los premios más importantes ni las trayectorias consolidadas garantizan inmunidad ante el escrutinio del público.

Más allá de la ironía, los Razzie también reflejan las tensiones actuales de la industria cinematográfica, marcada por grandes presupuestos, reinvenciones de franquicias clásicas y experimentos creativos que no siempre encuentran respaldo. En ese sentido, las nominaciones funcionan como un termómetro del desencanto de ciertos sectores de la audiencia.

El trofeo de estos premios mantiene su esencia simbólica: un spray dorado de plástico, con un valor inferior a cinco dólares, que subraya el carácter humorístico del reconocimiento. Aun así, cada edición logra captar la atención mediática y abrir debates sobre la calidad, el riesgo creativo y las expectativas que rodean a las grandes producciones.

Con la ceremonia programada para el sábado 14 de marzo, los Premios Razzie 2026 volverán a cumplir su rol de contrapunto incómodo en la temporada de premios, recordando que en Hollywood el fracaso también tiene su propio escenario.

Principales nominaciones de los premios Razzie:

Peor película

Estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Blanca Nieves y los siete enanos (2025)

Star Trek: Sección 31

La guerra de los mundos (2025)

Peor actor

Dave Bautista en Tierras perdidas

Ice Cube en La guerra de los mundos

Scott Eastwood en Alarum

Jared Leto en Tron: Ares

Abel “The Weeknd” Tesfaye en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores: Más allá de los reflectores

Peor actriz

Ariana DeBose en Amor Explosivo

Milla Jovovich en Tierras perdidas

Natalie Portman en La Fuente de la Juventud

Rebel Wilson en Duro de casar

Michelle Yeoh en Star Trek: Sección 31

Peor remake, copia o secuela

Sé lo que hicieron el verano pasado (2025)

Five Nights at Freddy’s 2

Pitufos (2025)

Blanca Nieves y los siete enanos (2025)

La guerra de los mundos (2025)

Peor actriz de reparto

Anna Chlumsky en Duro de casar

Ema Horvath en Los extraños: Capítulo 2

Scarlet Rose Stallone en Tierra de fugitivos

Kacey Rohl en Star Trek: Sección 31

Isis Valverde en Alarum

Peor actor de reparto

Todos los enanos digitales en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)

Nicolas Cage en Tierra de fugitivos

Stephen Dorff en Duro de casar

Greg Kinnear en Off the Grid

Sylvester Stallone en Alarum

Peor pareja en pantalla

Todos los enanos en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)

James Corden y Rihanna en Pitufos (2025)

Ice Cube y su cámara de Zoom en La guerra de los mundos (2025)

Robert De Niro con su doble papel como Frank y Vito en The Alto Knights: mafia y poder: mafia y poder

The Weeknd y “su ego descomunal” en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores: Más allá de los reflectores

Peor director

Rich Lee en La guerra de los mundos (2025)

Olatunde Osunsanmi en Star Trek: Sección 31

Los hermanos Russo en Estado eléctrico

Trey Edward Shults en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores: Más allá de los reflectores

Marc Webb en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)

Peor guion