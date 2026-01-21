Justin Bieber y un like que reabre la conversación sobre Selena Gómez y Hailey Bieber

Un nuevo episodio en redes sociales volvió a colocar a las tres celebridades en el centro de la conversación digital.

Esta vez, la polémica se desató por un presunto “like” del cantante canadiense Justin Bieber en un comentario relacionado con su pasado sentimental, lo que reavivó viejas tensiones que, pese al paso de los años, continúan generando debate entre sus seguidores.

Justin Bieber está casado con la modelo y empresaria Hailey Bieber desde 2018. Sin embargo, su matrimonio ha estado constantemente bajo el escrutinio público debido a la relación previa que el artista mantuvo con Selena Gómez, una de las historias más mediáticas del entretenimiento internacional. Aunque los protagonistas han seguido caminos separados, cualquier gesto digital suele interpretarse como una señal cargada de significado.

La controversia actual surgió cuando una usuaria de redes sociales aseguró que el cantante le dio “me gusta” a un comentario publicado en una antigua fotografía de Justin junto a Selena Gómez. La imagen, que data de años anteriores, muestra a la expareja besándose durante su relación. En ese contexto, la internauta dejó un comentario que rápidamente captó la atención de otros usuarios: “¡Qué vivan los novios!”. Lo que encendió la discusión fue la afirmación de que Justin Bieber habría reaccionado positivamente a ese mensaje.

Según relató la propia usuaria, ella revisó publicaciones antiguas del perfil del cantante correspondientes al año 2016, periodo en el que Justin aún mantenía una relación con la exestrella de Disney. Tras dejar el comentario en la imagen, notó o al menos así lo interpretó que el artista había dado “like”, algo que muchos consideraron inapropiado dadas las circunstancias actuales de su vida personal.

La situación cobró aún más relevancia debido a que el presunto “like” se habría producido en medio de otra controversia relacionada con Hailey Bieber. Días antes, la modelo se sumó a una tendencia en redes sociales que consistía en publicar un carrusel de imágenes del año 2016, mostrando momentos personales de hace una década.

En la publicación de Hailey, una de las fotografías que más llamó la atención fue una en la que aparece besándose con Justin Bieber en ese mismo año. Aunque la imagen forma parte de un recuerdo personal, varios usuarios interpretaron su publicación como una confirmación indirecta de las teorías que han circulado durante años sobre la cronología de las relaciones del cantante.

Te puede interesar: Juego de Tronos | ‘El Caballero de los Siete Reinos’: la nueva serie que expande Westeros

Te puede interesar: Super Bowl LX: Green Day abrirá el evento mientras crece el debate por Bad Bunny

En la sección de comentarios, algunos internautas no tardaron en acusarla de haber sido “la amante” mientras Justin aún estaba vinculado sentimentalmente con Selena Gómez. Estas reacciones reavivaron una narrativa que los seguidores de los tres artistas han debatido durante años: la idea de que Hailey habría intervenido en la relación entre Justin y Selena antes de que esta llegara a su fin definitivo.

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado públicamente sobre la controversia. Justin Bieber no ha confirmado ni desmentido haber dado “like” al comentario de la usuaria; Hailey Bieber no ha aclarado las fechas ni el contexto de las fotografías compartidas en su carrusel; y Selena Gómez, por su parte, ha optado por mantenerse completamente al margen de la discusión.

Este silencio ha contribuido a que la polémica siga creciendo, alimentada por interpretaciones, capturas de pantalla y teorías difundidas en redes sociales. Una vez más, queda en evidencia cómo gestos mínimos en plataformas digitales pueden adquirir una dimensión desproporcionada cuando involucran a figuras públicas con un historial sentimental tan seguido por la audiencia.

Mientras tanto, el episodio reafirma que, a pesar del paso del tiempo y de los cambios en sus vidas personales, los nombres de Justin Bieber, Hailey Bieber y Selena Gómez continúan siendo inseparables dentro del imaginario colectivo del entretenimiento global.